Şu İle Başlayan Kelimeler - Türkçe Şu İle Başlayan Kelimeler Nelerdir?

Türkçe, zengin kelime haznesi ve eklemeli yapısıyla dikkat çeken bir dildir. "-şu" ile başlayan kelimeler, bir şeyi ya da bir durumu belirtmek, dikkat çekmek veya bir durumu somutlaştırmak amacıyla kullanılır. Türkçe'nin pratik ve esnek yapısı, "-şu" ile başlayan kelimelerin kullanımını hem günlük hayatta hem de yazılı ifadelerde yaygın hale getirmiştir. Şu ile başlayan kelimeler çeşitli ifade biçimlerinde karşımıza çıkar.Türkçe şu ile başlayan kelimeler nelerdir sorusuyla pek çok örneğe kolayca ulaşabiliriz.

Şu İle Başlayan Kelimeler

"Şu" hecesi ile başlayan kelimeler, Türkçe dilinin hemen hemen her alanında karşımıza çıkar. Bu kelimeler, farklı anlamlara sahip olabilir ve farklı cümlelerde kullanılabilir. İşte "şu" hecesi ile başlayan bazı kelimeler:

• Şuurlandırılmak, şurup, şuracık, şuralılık, şutlanmak, şuncacık

Türkçe Şu İle Başlayan Kelimeler Nelerdir?

"Şu" hecesi ile başlayan kelimeler, günlük konuşmalarda, yazışmalarda, edebi metinlerde ve birçok farklı alanda sıklıkla kullanılır. Bu kelimeler, düşünceleri ifade etmek, sorular sormak, emir vermek gibi çeşitli amaçlarla kullanılır. Bu hece ile başlayan bazı kelimeler:

• Şuhluk, şundan, şunlar, şurada, şubat, şube, şufa, şule, şura, şuur, şuh, şut, şu, şuraya, şuanki