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Giriş Tarihi: 26.12.2022 11:35 Son Güncelleme: 26.12.2022 11:35

Su İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe Kısa ve Uzun Sonu Su İle Biten Kelimeler Listesi

Su ile biten kelimeler türemiş, birleşik gibi özelliğe sahip sözcüklerin sonunda olabilecek yapıdadır. Yine özel isimlerde bu özellikte biten kelimeler vardır. Bu gibi birçok faktörler konu hakkında bahsedilebilir. Türk dilinin zengin yapısı sonu su ile biten kelimeler için sözcüklerde hayat bulan bir durumdur. Çünkü Türkçe kısa ve uzun sonu su ile biten kelimeler listesi sayısı fazladır. İnsanlar arasındaki bağ bu tür kelimeler ile kurulur. Dolayısıyla son hecesi su olan kelimeler iletişim bağını kuran öğelerden biridir.

Su İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe Kısa ve Uzun Sonu Su İle Biten Kelimeler Listesi

Su ile biten kelimeler kelime yapısı bakımından Türk dili özelliklerine uygun kelimelerdir. Göz önünde bulundurulması gereken asıl konu tabii kelime yapısı değildir. Aslında dikkat edilmesi gereken sonu su ile biten kelimeler neler olduğudur. Bu özellikteki kelimelerin neleri ifade ettiğidir. Elbette Türkçe kısa ve uzun sonu su ile biten kelimeler listesi vardır ve büyük kolaylık sağlamaktadır. Bu tür kelimelerin neler olduğunu görmek isteyen biri bu listeden hareketle merakını giderebilir. Zaten son hecesi su olan kelimeler sayısı fazladır ve kolay ulaşılabilir.

Su ile Biten Kelimeler Nelerdir?

Türk dilinde su ile biten kelimelere rastlama olasılığı çok yüksektir. Hem uzun hem de kısa olarak su ile biten birçok kelime vardır. Bazen bir durumu başka bir duruma benzetmek istediğimizde kelimenin sonuna su gelir. Örnek olarak eflatunumsu verilebilir. Çünkü eflatunumsu kelimesiyle anlatılmak istenen, tam olarak eflatun rengi değil ona benzer renk gibi bir anlamı vardır. Yine marumlumsu, yakutumsu, kavunumsu, horozumsu gibi kelimeler de aynı kategoriye dahil edilir. Tabii sadece sonu su ile biten kelimeler bu şekilde ele alınamaz. Farklı kategorilerde ve anlamlarda ele alınacak, sonu su ile biten kelimeler vardır.

Türkçe Kısa ve Uzun Sonu Su ile Biten Kelimeler Listesi

Sonu su ile biten Türkçe kısa ve uzun kelimelerin en kısası iki harflidir. Bu durumda en kısa olan bu kelime su sözcüğüdür. İki harf dışında 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 harfli ve sonu su ile biten kelimeler vardır. Her birine örnek verecek olursak sırasıyla şu şekildedir: Pusu, kolsu, akarsu, çocuksu, billirsu, gülkurusu, turuncumsu, tahtakurusu ve yaprakkurusudur.

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Su İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe Kısa ve Uzun Sonu Su İle Biten Kelimeler Listesi
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