Su Kaç Dakikada Kaynar? Ocakta Suyun Kaynama Süresi Nedir, Derecesi Kaçtır?

Su kaç dakikada kaynar, suyun kaynama derecesi kaçtır? Bu sorular başta okullardaki dersler olmak üzere hayatımızın birçok anında karşımıza çıkabiliyor. Peki suyun kaynama süresi nedir? Katı, sıvı ve gaz hallerde bulunabilen su ne zaman kaynamaya başlar, su ocakta kaç dakikada kaynar? Suyun kaynama derecesi ile ilgili aklınıza takılan tüm soruların yanıtlarını sizin için derledik!

Su Kaç Derecede Kaynar?

Suyun kaynama derecesi deniz seviyesiyle doğrudan ilişkilidir. Ancak günlük hayatımızda bunu genelde deniz seviyesinin üzerinde olacak şekilde kullanılırız. Yani evde ocakta kaynattığımız suyun kaynama derecesi 100 derecedir ve ortalama olarak 20 dakikada kaynamaktadır. Ancak dünyanın en yüksek dağı olan 8848 metre yüksekliğindeki Everest Dağı'nda suyun kaynama derecesi 70 derecedir. Yani suyun kaynama derecesi 100 derece olarak bilinse de aslında suyun kaynama derecesi deniz seviyesine yakınlığa göre farklılık göstermektedir.

Suyun 3 Hali Nedir?

Su tüm dünyadaki canlılar için ana yaşam kaynağıdır. Bugün hayatımızın her anında suya muhtacız. Yemekten temizliğe, tarımdan üretime kadar su hayatımızın her anında doğrudan ya da dolaylı olarak bizim yaşam kaynağımızdır. Peki tüm canlılar için bu kadar önemli olan suyun kaç halin vardır? Yaşadığımız gezegenin yüzde %70'i suyla kaplıdır. Su fiziksel olarak üç halde bulunur bunlar; katı, sıvı ve gaz halidir.