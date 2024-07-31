Su Kasidesi Kimin Eseri? Fuzuli Su Kasidesi Türkçesi ve Orijinal Metin Şerhi

Hem edebi hem de dini bakımdan büyük bir değer taşıyan bu kaside, şairin Divan edebiyatındaki yerini ve önemini ortaya koyar. Su metaforu üzerinden derin sevgi ve saygının en güzel ifadelerinden biri olan Su Kasidesi, klasik Türk şiirinin en parlak örneklerinden biridir ve Türk edebiyatında özel bir yere sahiptir. Su Kasidesi kimin eseri olduğu bilinmesi şart olan şeyler arasındadır. Fuzuli Su Kasidesi Türkçesi ve orijinal metin şerhi ise metin hakkında daha net fikirler üretmemize yardımcı olur.

Su Kasidesi Kimin Eseri?

Su Kasidesi, Fuzuli'nin suyu övgüyle andığı ve Hz. Muhammed'e olan sevgisini dile getirdiği bir kasidedir. Kaside, hem edebi hem de dini bakımdan derin anlamlar içerir. Şair, suyu hem fiziksel hem de sembolik bir anlamda kullanır; su, temizliği, arınmayı ve hayatı simgeler. Bu bağlamda, suyun özelliklerini Hz. Muhammed'in özellikleriyle özdeşleştirir. Hz. Muhammed'in nurunu ve insanlığa getirdiği rahmeti suyun berraklığı ve ferahlığı ile özdeşleştirir.

Fuzuli, kasidede suyu övüp yüceltirken, aynı zamanda kendi ruh halini ve içsel arayışını da dile getirir. Bu bakımdan kaside, sadece bir övgü şiiri olmanın ötesine geçer; şairin iç dünyasının, manevi arayışının ve tasavvufi düşüncelerinin bir yansımasıdır.

Su Kasidesi'nin Edebi ve Dini Değeri

Klasik Türk şiirinde kaside, genellikle bir büyüğe, padişaha veya bir din büyüğüne övgü amacıyla yazılan uzun şiirlerdir. Fuzuli'nin Su Kasidesi de bu türün mükemmel örneklerinden biridir. Kasidenin yapısı ve kullanılan dil, Fuzuli'nin şiir sanatındaki ustalığını gözler önüne serer. Kasidenin her beyti, ince bir işçilikle örülmüş ve derin anlamlarla yüklüdür.

Edebi bakımdan Su Kasidesi, Divan edebiyatının tüm özelliklerini barındırır. Aruz vezniyle yazılmış olup, zengin bir kelime dağarcığı ve güçlü imgeler içerir. Şair, su metaforunu kullanarak hem maddi hem de manevi güzellikleri yüceltir. Su Kasidesi'nde kullanılan dil, klasik Türk şiirinin en güzel örneklerinden biridir ve Fuzuli'nin şairlik gücünü ve dildeki ustalığını ortaya koyar.

Dini bakımdan ise Su Kasidesi, Hz. Muhammed'e duyulan sevgi ve saygının en güzel ifadelerinden biridir. Kaside, İslam dünyasında büyük bir hayranlıkla okunmuş ve büyük bir kabul görmüştür. Fuzuli'nin Hz. Muhammed'e olan derin sevgisi ve ona duyduğu hayranlık, kasidenin her beytinde kendini gösterir. Bu bakımdan Su Kasidesi, sadece bir edebi eser olmanın ötesinde, derin bir dini ve manevi anlam taşır.

Fuzuli'nin Şiir Sanatındaki Yeri

Fuzuli, Divan edebiyatının en önemli şairlerinden biri olarak kabul edilir ve Su Kasidesi, onun edebi mirasının en parlak eserlerinden biridir. Şairin kendine özgü üslubu, derin duygusal ve manevi arayışları, onun şiirlerinde belirgin bir şekilde görülür. Fuzuli, hem aşk hem de tasavvufi temaları işleyerek, okuyucularına derin ve zengin bir edebi deneyim sunar.

Onun şiirlerinde, kelimelerin özenle seçilmiş olması, imgelerin gücü ve duyguların derinliği dikkat çeker. Fuzuli, klasik Türk edebiyatının en önemli isimlerinden biri olarak, şiir sanatına getirdiği yenilikler ve derinliklerle tanınır. Su Kasidesi de, onun bu özelliklerini en iyi yansıtan eserlerden biridir.

Su Kasidesi'nin Türk Edebiyatındaki Yeri ve Önemi

Türk edebiyatında Su Kasidesi, klasik şiirin zirve noktalarından biri olarak kabul edilir. Eser, hem Fuzuli'nin sanatı hem de Divan edebiyatının özellikleri hakkında önemli ipuçları sunar. Su Kasidesi'nin Türk edebiyatındaki önemi, onun edebi ve dini değerlerinin yanı sıra, şairin duygusal ve manevi dünyasını yansıtmasında yatar.

Su Kasidesi, günümüzde de birçok edebiyatçının, araştırmacının ve şiir severin ilgisini çekmektedir. Eserin hem orijinal metni hem de Türkçeye çevrilmiş hali, okuyuculara Fuzuli'nin dünyasını ve onun şiir sanatını tanıma fırsatı sunar. Su Kasidesi, klasik Türk edebiyatının ölümsüz eserlerinden biri olarak, nesiller boyu okunmaya ve incelenmeye devam edecektir.

Fuzuli Su Kasidesi Türkçesi ve Orijinal Metin Şerhi

Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara su

Kim bu denlü dutuşan odlara kılmaz çâre su

(Ey göz! Gönlümdeki (içimdeki) ateşlere göz yaşımdan

su saçma ki, bu kadar (çok) tutuşan ateşlere su fayda

vermez.)

Âb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem

Yâ muhît olmış gözümden günbed-i devvâra su

(Şu dönen gök kubbenin rengi su rengi midir; yoksa

gözümden akan sular, göz yaşları mı şu dönen gök

kubbeyi kaplamıştır, bilemem..)

Zevk-ı tîğundan aceb yoh olsa gönlüm çâk çâk

Kim mürûr ilen bırağur rahneler dîvâra su

(Senin kılıca benzeyen keskin bakışlarının zevkinden

benim gönlüm parça parça olsa buna şaşılmaz. Nitekim

akarsu da zamanla duvarda, yarlarda yarıklar meydana

getirir.)

Vehm ilen söyler dil-i mecrûh peykânun sözin

İhtiyât ilen içer her kimde olsa yara su

(Yarası olanın suyu ihtiyatla içmesi gibi, benim

yaralı gönlüm de senin ok temrenine, ok ucuna benzeyen

kirpiklerinin sözünü korka korka söyler.)

Suya virsün bâğ-bân gül-zârı zahmet çekmesün

Bir gül açılmaz yüzün tek virse min gül-zâra su

(Bahçıvan gül bahçesini sele versin (su ile

mahvetsin), boşuna yorulmasın; çünkü bin gül bahçesine

su verse de senin yüzün gibi bir gül açılmaz.)

Ohşadabilmez gubârını muharrir hattuna

Hâme tek bahmahdan inse gözlerine kara su

(Hattatın beyaz kâğıda bakmaktan, kalem gibi,

gözlerine kara su inse (kör olsa, kör oluncaya kadar

uğraşsa yine de) gubârî (yazı)sını, senin yüzündeki

tüylere benzetemez. )

Ârızun yâdıyla nem-nâk olsa müjgânum n'ola

Zayi olmaz gül temennâsıyla virmek hâra su

(Senin yanağının anılması sebebiyle kirpiklerim

ıslansa ne olur, buna şaşılır mı? Zira gül elde etmek

dileği ile dikene verilen su boşa gitmez.)

Gam güni itme dil-i bîmârdan tîgun dirîğ

Hayrdur virmek karanu gicede bîmâra su

(Gamlı günümde hasta gönlümden kılıç gibi keskin olan

bakışını esirgeme; zira karanlık gecede hastaya su

vermek hayırlı bir iştir.)

İste peykânın gönül hecrinde şevkum sâkin it

Susuzam bir kez bu sahrâda menüm-çün ara su

(Gönül! Onun ok temrenine benzeyen kirpiklerini iste

ve onun ayrılığında duyduğum hararetimi yatıştır,

söndür. Susuzum bu defa da benim için su ara.)

Men lebün müştâkıyam zühhâd kevser tâlibi

Nitekim meste mey içmek hoş gelür hûş-yâra su

(Nasıl sarhoşa şarap içmek, aklı başında olana da su

içmek hoş geliyorsa, ben senin dudağını özlüyorum,

sofular da kevser istiyorlar.)

Ravza-i kûyuna her dem durmayup eyler güzâr

Âşık olmış galibâ ol serv-i hoş-reftâra su

(Su, her zaman senin Cennet misâli mahallenin

bahçesine doğru akar. Galiba o hoş yürüyüşlü, hoş

salınışlı; serviyi andıran sevgiliye aşık olmuş.)

Su yolın ol kûydan toprağ olup dutsam gerek

Çün rakîbümdür dahı ol kûya koyman vara su

(Topraktan bir set olup su yolunu o mahalleden

kesmeliyim, çünkü su benim rakibimdir, onu o yere

bırakamam.)

Dest-bûsı ârzûsıyla ger ölsem dostlar

Kûze eylen toprağum sunun anunla yâra su

(Dostlarım! Şayet onun elini öpme arzusuyla ölürsem,

öldükten sonra toprağımı testi yapın ve onunla

sevgiliye su sunun.)

Serv ser-keşlük kılur kumrî niyâzından meger

Dâmenin duta ayağına düşe yalvara su

(Servi kumrunun yalvarmasından dolayı dikbaşlılık

ediyor. Onu ancak suyun eteğini tutup ayağına düşmesi

(yalvarıp aracı olması bu dikbaşlılığından)

kurtarabilir.)

İçmek ister bülbülün kanın meger bir reng ile

Gül budağınun mizâcına gire kurtara su

(Gül fidanı bir hile ile (meşhur gül ve bülbül

efsanesindeki gibi yine) bülbülün kanını içmek

istiyor; bunu engelleyebilmek için suyun gül

dallarının damarlarına girerek gül ağacının mizacını

değiştirmesi gerekir.)

Tıynet-i pâkini rûşen kılmış ehl-i âleme

İktidâ kılmış târîk-i Ahmed-i Muhtâr'a su

(Su Hz. Muhammed'in (s.a.v) yoluna uymuş (ve bu hâli

ile) dünya halkına temiz yaratılışını açıkça

göstermiştir.)

Seyyid-i nev-i beşer deryâ-ı dürr-i ıstıfâ

Kim sepüpdür mucizâtı âteş-i eşrâra su

(İnsanların efendisi, seçme inci denizi (olan Hz.

Muhammed'in s.a.v) mucizeleri kötülerin ateşine su

serpmiştir.)

Kılmağ içün tâze gül-zârı nübüvvet revnakın

Mu'cizinden eylemiş izhâr seng-i hâra su

(Katı taş, Peygamberlik gül bahçesinin parlaklığını

tazelemek için (ve onun) mucizesinden dolayı su

meydana çıkarmıştır.)

Mu'cizi bir bahr-ı bî-pâyân imiş âlemde kim

Yetmiş andan min min âteş-hâne-i küffara su

(Hz. Peygamberimiz'in mûcizeleri dünyada uçsuz

bucaksız bir deniz gibi imiş ki, ondan (o

mucizelerden), ateşe tapan kâfirlerin binlerce

mâbedine su ulaşmış ve onları söndürmüştür.)

Hayret ilen barmağın dişler kim itse istimâ

Barmağından virdügin şiddet günü Ensâr'a su

(Mihnet günü Ensâr'a parmağından su verdiğini (bir

mucize olarak parmağından su akıttığını) kim işitse

hayret ile (şaşa kalarak) parmağını ısırır.)

Dostı ger zehr-i mâr içse olur âb-ı hayât

Hasmı su içse döner elbette zehr-i mâra su

(Dostu yılan zehri içse (bu zehir onun dostu için) âb-

ı hayat olur. Aksine düşmanı da su içse (o su,

düşmanına) elbette yılan zehrine döner.)

Eylemiş her katreden min bahr-ı rahmet mevc-hîz

El sunup urgaç vuzû içün gül-i ruhsâra su

(Abdest (almak) için el uzatıp gül (gibi olan)

yanaklarına su vurunca (sıçrayan) her bir su

damlasından binlerce rahmet denizi dalgalanmıştır.)

Hâk-i pâyine yetem dir ömrlerdür muttasıl

Başını daşdan daşa urup gezer âvâre su

(Su ayağının toprağına ulaşayım diye başını taştan

taşa vurarak ömürler boyu, durmaksızın başıboş gezer.)

Zerre zerre hâk-i dergâhına ister sala nûr

Dönmez ol dergâhdan ger olsa pâre pâre su

(Su, onun eşiğinin toprağına zerrecikler halinde ışık

salmak (orayı aydınlatmak) ister. Eğer parça parça da

olsa o eşikten dönmez.)

Zikr-i na'tün virdini dermân bilür ehl-i hatâ

Eyle kim def-i humâr içün içer mey-hâra su

(Sarhoşlar içkiden sonra gelen bat adrysını gidermek

için nasıl su içerlerse, günahkârlar da senin na'tının

zikrini dillerinde tekrarlamayı (dertlerine)

derman bilirler.)

Yâ Habîballah yâ Hayre'l beşer müştakunam

Eyle kim leb-teşneler yanup diler hemvâra su

(Ey Allah'ın sevgilisi! Ey insanların en hayırlısı!

Susamışların (susuzluktan dudağı kurumuşların) yanıp

dâimâ su diledikleri gibi (ben de) seni özlüyorum.)

Sensen ol bahr-ı kerâmet kim şeb-i Mi'râc'da

Şebnem-i feyzün yetürmiş sâbit ü seyyâra su

(Sen o kerâmet denizisin ki mi'râc gecesinde feyzinin

çiyleri sabit yıldızlara ve gezegenlere su ulaştırmış.)

Çeşme-i hurşîdden her dem zülâl-i feyz iner

Hâcet olsa merkadün tecdîd iden mimâra su

(Kabrini yenileyen (tamir eden) mimara su lazım olsa,

güneş çeşmesinden her an bol bol saf, tatlı ve güzel

su iner.)

Bîm-i dûzah nâr-ı gam salmış dil-i sûzânuma

Var ümîdüm ebr-i ihsânun sepe ol nâra su

(Cehennem korkusu, yanık gönlüme gam ateşi salmış,

(ama) o ateşe, senin ihsan bulutunun su serpeceğinden

ümitliyim.)

Yümn-i na'tünden güher olmış Fuzûlî sözleri

Ebr-i nîsândan dönen tek lü'lü şeh-vâra su

(Seni övmenin bereketinden dolayı Fuzûlî'nin (alelâde)

sözleri, nisan bulutundan düşüp iri inciye dönen su

(damlası) gibi birer inci olmuştur.)

Hâb-ı gafletden olan bîdâr olanda rûz-ı haşr

Eşk-i hasretden tökende dîde-i bîdâra su

(Kıyamet günü olduğu zaman, gaflet uykusundan uyanan

düşkün (yahut aşık) göz, (sana duyduğu) hasretten su

(gözyaşı) döktüğü zaman,)

Umduğum oldur ki rûz-ı haşr mahrûm olmayam

Çeşm-i vaslun vire men teşne-i dîdâra su

(O mahşer günü, güzel yüzüne susamış olan bana vuslat

çeşmenin su vereceğini, beni mahrum bırakmayacağını

ummaktayım.)