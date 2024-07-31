Su Kasidesi Kimin Eseri? Fuzuli Su Kasidesi Türkçesi ve Orijinal Metin Şerhi

Hem edebi hem de dini bakımdan büyük bir değer taşıyan bu kaside, şairin Divan edebiyatındaki yerini ve önemini ortaya koyar. Su metaforu üzerinden derin sevgi ve saygının en güzel ifadelerinden biri olan Su Kasidesi, klasik Türk şiirinin en parlak örneklerinden biridir ve Türk edebiyatında özel bir yere sahiptir. Su Kasidesi kimin eseri olduğu bilinmesi şart olan şeyler arasındadır. Fuzuli Su Kasidesi Türkçesi ve orijinal metin şerhi ise metin hakkında daha net fikirler üretmemize yardımcı olur.
Su Kasidesi, Fuzuli'nin suyu övgüyle andığı ve Hz. Muhammed'e olan sevgisini dile getirdiği bir kasidedir. Kaside, hem edebi hem de dini bakımdan derin anlamlar içerir. Şair, suyu hem fiziksel hem de sembolik bir anlamda kullanır; su, temizliği, arınmayı ve hayatı simgeler. Bu bağlamda, suyun özelliklerini Hz. Muhammed'in özellikleriyle özdeşleştirir. Hz. Muhammed'in nurunu ve insanlığa getirdiği rahmeti suyun berraklığı ve ferahlığı ile özdeşleştirir.
Fuzuli, kasidede suyu övüp yüceltirken, aynı zamanda kendi ruh halini ve içsel arayışını da dile getirir. Bu bakımdan kaside, sadece bir övgü şiiri olmanın ötesine geçer; şairin iç dünyasının, manevi arayışının ve tasavvufi düşüncelerinin bir yansımasıdır.
Su Kasidesi'nin Edebi ve Dini Değeri
Klasik Türk şiirinde kaside, genellikle bir büyüğe, padişaha veya bir din büyüğüne övgü amacıyla yazılan uzun şiirlerdir. Fuzuli'nin Su Kasidesi de bu türün mükemmel örneklerinden biridir. Kasidenin yapısı ve kullanılan dil, Fuzuli'nin şiir sanatındaki ustalığını gözler önüne serer. Kasidenin her beyti, ince bir işçilikle örülmüş ve derin anlamlarla yüklüdür.
Edebi bakımdan Su Kasidesi, Divan edebiyatının tüm özelliklerini barındırır. Aruz vezniyle yazılmış olup, zengin bir kelime dağarcığı ve güçlü imgeler içerir. Şair, su metaforunu kullanarak hem maddi hem de manevi güzellikleri yüceltir. Su Kasidesi'nde kullanılan dil, klasik Türk şiirinin en güzel örneklerinden biridir ve Fuzuli'nin şairlik gücünü ve dildeki ustalığını ortaya koyar.
Dini bakımdan ise Su Kasidesi, Hz. Muhammed'e duyulan sevgi ve saygının en güzel ifadelerinden biridir. Kaside, İslam dünyasında büyük bir hayranlıkla okunmuş ve büyük bir kabul görmüştür. Fuzuli'nin Hz. Muhammed'e olan derin sevgisi ve ona duyduğu hayranlık, kasidenin her beytinde kendini gösterir. Bu bakımdan Su Kasidesi, sadece bir edebi eser olmanın ötesinde, derin bir dini ve manevi anlam taşır.
Fuzuli'nin Şiir Sanatındaki Yeri
Fuzuli, Divan edebiyatının en önemli şairlerinden biri olarak kabul edilir ve Su Kasidesi, onun edebi mirasının en parlak eserlerinden biridir. Şairin kendine özgü üslubu, derin duygusal ve manevi arayışları, onun şiirlerinde belirgin bir şekilde görülür. Fuzuli, hem aşk hem de tasavvufi temaları işleyerek, okuyucularına derin ve zengin bir edebi deneyim sunar.
Onun şiirlerinde, kelimelerin özenle seçilmiş olması, imgelerin gücü ve duyguların derinliği dikkat çeker. Fuzuli, klasik Türk edebiyatının en önemli isimlerinden biri olarak, şiir sanatına getirdiği yenilikler ve derinliklerle tanınır. Su Kasidesi de, onun bu özelliklerini en iyi yansıtan eserlerden biridir.
Su Kasidesi'nin Türk Edebiyatındaki Yeri ve Önemi
Türk edebiyatında Su Kasidesi, klasik şiirin zirve noktalarından biri olarak kabul edilir. Eser, hem Fuzuli'nin sanatı hem de Divan edebiyatının özellikleri hakkında önemli ipuçları sunar. Su Kasidesi'nin Türk edebiyatındaki önemi, onun edebi ve dini değerlerinin yanı sıra, şairin duygusal ve manevi dünyasını yansıtmasında yatar.
Su Kasidesi, günümüzde de birçok edebiyatçının, araştırmacının ve şiir severin ilgisini çekmektedir. Eserin hem orijinal metni hem de Türkçeye çevrilmiş hali, okuyuculara Fuzuli'nin dünyasını ve onun şiir sanatını tanıma fırsatı sunar. Su Kasidesi, klasik Türk edebiyatının ölümsüz eserlerinden biri olarak, nesiller boyu okunmaya ve incelenmeye devam edecektir.
Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara su
Kim bu denlü dutuşan odlara kılmaz çâre su
(Ey göz! Gönlümdeki (içimdeki) ateşlere göz yaşımdan
su saçma ki, bu kadar (çok) tutuşan ateşlere su fayda
vermez.)
Âb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem
Yâ muhît olmış gözümden günbed-i devvâra su
(Şu dönen gök kubbenin rengi su rengi midir; yoksa
gözümden akan sular, göz yaşları mı şu dönen gök
kubbeyi kaplamıştır, bilemem..)
Zevk-ı tîğundan aceb yoh olsa gönlüm çâk çâk
Kim mürûr ilen bırağur rahneler dîvâra su
(Senin kılıca benzeyen keskin bakışlarının zevkinden
benim gönlüm parça parça olsa buna şaşılmaz. Nitekim
akarsu da zamanla duvarda, yarlarda yarıklar meydana
getirir.)
Vehm ilen söyler dil-i mecrûh peykânun sözin
İhtiyât ilen içer her kimde olsa yara su
(Yarası olanın suyu ihtiyatla içmesi gibi, benim
yaralı gönlüm de senin ok temrenine, ok ucuna benzeyen
kirpiklerinin sözünü korka korka söyler.)
Suya virsün bâğ-bân gül-zârı zahmet çekmesün
Bir gül açılmaz yüzün tek virse min gül-zâra su
(Bahçıvan gül bahçesini sele versin (su ile
mahvetsin), boşuna yorulmasın; çünkü bin gül bahçesine
su verse de senin yüzün gibi bir gül açılmaz.)
Ohşadabilmez gubârını muharrir hattuna
Hâme tek bahmahdan inse gözlerine kara su
(Hattatın beyaz kâğıda bakmaktan, kalem gibi,
gözlerine kara su inse (kör olsa, kör oluncaya kadar
uğraşsa yine de) gubârî (yazı)sını, senin yüzündeki
tüylere benzetemez. )
Ârızun yâdıyla nem-nâk olsa müjgânum n'ola
Zayi olmaz gül temennâsıyla virmek hâra su
(Senin yanağının anılması sebebiyle kirpiklerim
ıslansa ne olur, buna şaşılır mı? Zira gül elde etmek
dileği ile dikene verilen su boşa gitmez.)
Gam güni itme dil-i bîmârdan tîgun dirîğ
Hayrdur virmek karanu gicede bîmâra su
(Gamlı günümde hasta gönlümden kılıç gibi keskin olan
bakışını esirgeme; zira karanlık gecede hastaya su
vermek hayırlı bir iştir.)
İste peykânın gönül hecrinde şevkum sâkin it
Susuzam bir kez bu sahrâda menüm-çün ara su
(Gönül! Onun ok temrenine benzeyen kirpiklerini iste
ve onun ayrılığında duyduğum hararetimi yatıştır,
söndür. Susuzum bu defa da benim için su ara.)
Men lebün müştâkıyam zühhâd kevser tâlibi
Nitekim meste mey içmek hoş gelür hûş-yâra su
(Nasıl sarhoşa şarap içmek, aklı başında olana da su
içmek hoş geliyorsa, ben senin dudağını özlüyorum,
sofular da kevser istiyorlar.)
Ravza-i kûyuna her dem durmayup eyler güzâr
Âşık olmış galibâ ol serv-i hoş-reftâra su
(Su, her zaman senin Cennet misâli mahallenin
bahçesine doğru akar. Galiba o hoş yürüyüşlü, hoş
salınışlı; serviyi andıran sevgiliye aşık olmuş.)
Su yolın ol kûydan toprağ olup dutsam gerek
Çün rakîbümdür dahı ol kûya koyman vara su
(Topraktan bir set olup su yolunu o mahalleden
kesmeliyim, çünkü su benim rakibimdir, onu o yere
bırakamam.)
Dest-bûsı ârzûsıyla ger ölsem dostlar
Kûze eylen toprağum sunun anunla yâra su
(Dostlarım! Şayet onun elini öpme arzusuyla ölürsem,
öldükten sonra toprağımı testi yapın ve onunla
sevgiliye su sunun.)
Serv ser-keşlük kılur kumrî niyâzından meger
Dâmenin duta ayağına düşe yalvara su
(Servi kumrunun yalvarmasından dolayı dikbaşlılık
ediyor. Onu ancak suyun eteğini tutup ayağına düşmesi
(yalvarıp aracı olması bu dikbaşlılığından)
kurtarabilir.)
İçmek ister bülbülün kanın meger bir reng ile
Gül budağınun mizâcına gire kurtara su
(Gül fidanı bir hile ile (meşhur gül ve bülbül
efsanesindeki gibi yine) bülbülün kanını içmek
istiyor; bunu engelleyebilmek için suyun gül
dallarının damarlarına girerek gül ağacının mizacını
değiştirmesi gerekir.)
Tıynet-i pâkini rûşen kılmış ehl-i âleme
İktidâ kılmış târîk-i Ahmed-i Muhtâr'a su
(Su Hz. Muhammed'in (s.a.v) yoluna uymuş (ve bu hâli
ile) dünya halkına temiz yaratılışını açıkça
göstermiştir.)
Seyyid-i nev-i beşer deryâ-ı dürr-i ıstıfâ
Kim sepüpdür mucizâtı âteş-i eşrâra su
(İnsanların efendisi, seçme inci denizi (olan Hz.
Muhammed'in s.a.v) mucizeleri kötülerin ateşine su
serpmiştir.)
Kılmağ içün tâze gül-zârı nübüvvet revnakın
Mu'cizinden eylemiş izhâr seng-i hâra su
(Katı taş, Peygamberlik gül bahçesinin parlaklığını
tazelemek için (ve onun) mucizesinden dolayı su
meydana çıkarmıştır.)
Mu'cizi bir bahr-ı bî-pâyân imiş âlemde kim
Yetmiş andan min min âteş-hâne-i küffara su
(Hz. Peygamberimiz'in mûcizeleri dünyada uçsuz
bucaksız bir deniz gibi imiş ki, ondan (o
mucizelerden), ateşe tapan kâfirlerin binlerce
mâbedine su ulaşmış ve onları söndürmüştür.)
Hayret ilen barmağın dişler kim itse istimâ
Barmağından virdügin şiddet günü Ensâr'a su
(Mihnet günü Ensâr'a parmağından su verdiğini (bir
mucize olarak parmağından su akıttığını) kim işitse
hayret ile (şaşa kalarak) parmağını ısırır.)
Dostı ger zehr-i mâr içse olur âb-ı hayât
Hasmı su içse döner elbette zehr-i mâra su
(Dostu yılan zehri içse (bu zehir onun dostu için) âb-
ı hayat olur. Aksine düşmanı da su içse (o su,
düşmanına) elbette yılan zehrine döner.)
Eylemiş her katreden min bahr-ı rahmet mevc-hîz
El sunup urgaç vuzû içün gül-i ruhsâra su
(Abdest (almak) için el uzatıp gül (gibi olan)
yanaklarına su vurunca (sıçrayan) her bir su
damlasından binlerce rahmet denizi dalgalanmıştır.)
Hâk-i pâyine yetem dir ömrlerdür muttasıl
Başını daşdan daşa urup gezer âvâre su
(Su ayağının toprağına ulaşayım diye başını taştan
taşa vurarak ömürler boyu, durmaksızın başıboş gezer.)
Zerre zerre hâk-i dergâhına ister sala nûr
Dönmez ol dergâhdan ger olsa pâre pâre su
(Su, onun eşiğinin toprağına zerrecikler halinde ışık
salmak (orayı aydınlatmak) ister. Eğer parça parça da
olsa o eşikten dönmez.)
Zikr-i na'tün virdini dermân bilür ehl-i hatâ
Eyle kim def-i humâr içün içer mey-hâra su
(Sarhoşlar içkiden sonra gelen bat adrysını gidermek
için nasıl su içerlerse, günahkârlar da senin na'tının
zikrini dillerinde tekrarlamayı (dertlerine)
derman bilirler.)
Yâ Habîballah yâ Hayre'l beşer müştakunam
Eyle kim leb-teşneler yanup diler hemvâra su
(Ey Allah'ın sevgilisi! Ey insanların en hayırlısı!
Susamışların (susuzluktan dudağı kurumuşların) yanıp
dâimâ su diledikleri gibi (ben de) seni özlüyorum.)
Sensen ol bahr-ı kerâmet kim şeb-i Mi'râc'da
Şebnem-i feyzün yetürmiş sâbit ü seyyâra su
(Sen o kerâmet denizisin ki mi'râc gecesinde feyzinin
çiyleri sabit yıldızlara ve gezegenlere su ulaştırmış.)
Çeşme-i hurşîdden her dem zülâl-i feyz iner
Hâcet olsa merkadün tecdîd iden mimâra su
(Kabrini yenileyen (tamir eden) mimara su lazım olsa,
güneş çeşmesinden her an bol bol saf, tatlı ve güzel
su iner.)
Bîm-i dûzah nâr-ı gam salmış dil-i sûzânuma
Var ümîdüm ebr-i ihsânun sepe ol nâra su
(Cehennem korkusu, yanık gönlüme gam ateşi salmış,
(ama) o ateşe, senin ihsan bulutunun su serpeceğinden
ümitliyim.)
Yümn-i na'tünden güher olmış Fuzûlî sözleri
Ebr-i nîsândan dönen tek lü'lü şeh-vâra su
(Seni övmenin bereketinden dolayı Fuzûlî'nin (alelâde)
sözleri, nisan bulutundan düşüp iri inciye dönen su
(damlası) gibi birer inci olmuştur.)
Hâb-ı gafletden olan bîdâr olanda rûz-ı haşr
Eşk-i hasretden tökende dîde-i bîdâra su
(Kıyamet günü olduğu zaman, gaflet uykusundan uyanan
düşkün (yahut aşık) göz, (sana duyduğu) hasretten su
(gözyaşı) döktüğü zaman,)
Umduğum oldur ki rûz-ı haşr mahrûm olmayam
Çeşm-i vaslun vire men teşne-i dîdâra su
(O mahşer günü, güzel yüzüne susamış olan bana vuslat
çeşmenin su vereceğini, beni mahrum bırakmayacağını
ummaktayım.)