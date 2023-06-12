Su Maymunu Canlı Mıdır? Su Maymuncuğu Canlı Mı, Çoğalır Mı?

İnsanların birçoğu, süs eşyası olarak kullanılan su maymunu canlı mıdır diye merak eder. Sus maymunu canlı mı diyenler için bunlar birer nesnedir ve yaşayan bir varlık olmaları imkansızdır. Su maymunu çoğalır mı diyenler için bunlar, içerisinde bulunan poliakrilamid asit nedeniyle suya konulduklarında hacimleri büyümeye başlar ve ikiye bölünerek çoğalırlar. Bu yüzden, su maymunu çoğalır mı sorusunun yanıtı evettir. İşte su maymunu ile ilgili detaylar…

Su Maymunu Canlı mıdır?

Birçok insanın evinde bulunan su maymunu, canlı bir varlık değildir. Çeşitli kimyasal maddelerin bir araya getirilmesi sonucu oluşur. Bundan dolayı, yutma ve boğulma tehlikesine karşı çocuklara verirken çok dikkat edilmesi gerekir. Genellikle eğlence amacıyla alınan su maymunu, aslında dekoratif bir nesne olarak kullanılır. Vazo süsü olan bu şeffaf toplar, bitki köklerinin su almasına yardımcı olur. Bu açıdan su tasarrufu yapmak için tercih edilebilir. Çünkü, su ile temas ettiği anda şişmeye ve büyümeye başlar. Poliakrilamid asit, suyu çekmesini ve içine hapsetmesini sağlayan en önemli bileşendir. Ne kadar çok su sağlanırsa o kadar çabuk büyür ve çoğalır. Ek olarak suya şeker veya karbonat eklenmesi, su maymununun daha hızlı şişmesine yardımcı olur. Normalde birkaç milimetre boyutlarındadır, ancak suyu içine çektikçe 15 milimetreye kadar çıkabilir.

Su Maymunu Akvaryuma Konulur mu?

Rengarenk görüntüleri sayesinde ilgi çeken su maymunları, içlerinde yer alan kimyasallardan dolayı her yerde kullanılmaları zararlıdır. Bunlardan biri ise akvaryumdur. İçinde canlı balık bulunan bir akvaryumun içine su maymunu eklemek kesinlikle doğru değildir. Balıklar tarafından yutuldukları takdirde zehirlenmelerine ve ölmelerine neden olabilir. Aynı zamanda, içindeki kimyasallar akvaryum suyunun rengini değiştirir ve balıklar için zararlı bir hale getirir.