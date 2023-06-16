Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Su Polar Mı, Apolar Mı? H2O Apolar Mı, Polar Mı, Hangi Grupta?
Giriş Tarihi: 16.6.2023 09:35 Son Güncelleme: 16.6.2023 09:35

Su Polar Mı, Apolar Mı? H2O Apolar Mı, Polar Mı, Hangi Grupta?

Su polar mı apolar mı konusu, son zamanlarda hem kimya alanına ilgi duyanların hem de öğrencilerin araştırma yaptığı konulardan biridir. Kimya dersleri arasında yer alan polar ve apolar konusu öğrencilerin karşısına çok sık çıkmaktadır. Peki, su polar mı apolar mı? H2O apolar mı, polar mı, hangi grupta? Konuyla ilgili merak ettiğiniz tüm ayrıntılara yazımızın içerisinden ulaşabilirsiniz.

Su Polar Mı, Apolar Mı? H2O Apolar Mı, Polar Mı, Hangi Grupta?

Kimya alanında çok sayıda molekül bulunmaktadır. Su da bu moleküller arasında yer almaktadır. H2O simgesi ile gösterilen suyun polar mı yoksa apolar mı olduğu konusunda çok sık kafa karışıklığı yaşanmaktadır. Bu yazımızda sizler için su polar mı apolar mı, H2O apolar mı, polar mı, hangi grupta gibi soruların cevaplarını araştırdık. Tüm bu soruların yanıtları yazımızın devamında.

Su Polar Mı Apolar Mı?

Dünya çapında en çok bulunan kimyasal moleküllerinden biri su olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm canlıların hayatlarını sürdürebilmesi için şüphesiz ki suya gereksinimleri vardır. Su, hem tatsız hem de kokusuz olma özelliğine sahiptir. Kimya alanında bu bileşik, h2o sembolü ile ifade edilmektedir. h2o aynı zamanda suyun kimyasal formülü olarak da tanımlanmaktadır. Günümüzde pek çok kişi h2o polar mı sorusunun yanıtını aramaktadır. H2o formülü, bir oksijen ve iki hidrojenden meydana gelmektedir. Oksijen ve hidrojen birbirinden farklı iki atom olarak karşımıza çıkar. Bu sebepten dolayı suyu oluşturan atomlar arasında polar bağ adıyla bilinen kimyasal bir bağ vardır.

H2O Apolar Mı?

Kimya konuları arasında polar ve apolar konuları çok önemli bir yere sahiptir. Bileşiklerin polar ya da apolar olması, kimyasal niteliklerini belirlemede önemli bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda h2o polar mı apolar mı sorusu gündeme gelmektedir. H2o bilindiği üzere canlıların yaşam kaynağı olarak bilinen suyu tabir etmek için kullanılan kimyasal bir semboldür. Suyu oluşturan atomlardan biri hidrojen, diğeri ise oksijendir. Her iki atomda birbirinden farklı niteliklere sahiptir. Kimya alanında birbirinden farklı atomların bir araya gelerek aralarında oluşturduğu bağa polar bağ denilir. Bu tanımdan yola çıkıldığında h2o kimyasal bileşiğinin apolar olmadığı ortaya çıkmaktadır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Su Polar Mı, Apolar Mı? H2O Apolar Mı, Polar Mı, Hangi Grupta?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA