Kimya alanında çok sayıda molekül bulunmaktadır. Su da bu moleküller arasında yer almaktadır. H2O simgesi ile gösterilen suyun polar mı yoksa apolar mı olduğu konusunda çok sık kafa karışıklığı yaşanmaktadır. Bu yazımızda sizler için su polar mı apolar mı, H2O apolar mı, polar mı, hangi grupta gibi soruların cevaplarını araştırdık. Tüm bu soruların yanıtları yazımızın devamında.

Su Polar Mı Apolar Mı?

Dünya çapında en çok bulunan kimyasal moleküllerinden biri su olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm canlıların hayatlarını sürdürebilmesi için şüphesiz ki suya gereksinimleri vardır. Su, hem tatsız hem de kokusuz olma özelliğine sahiptir. Kimya alanında bu bileşik, h2o sembolü ile ifade edilmektedir. h2o aynı zamanda suyun kimyasal formülü olarak da tanımlanmaktadır. Günümüzde pek çok kişi h2o polar mı sorusunun yanıtını aramaktadır. H2o formülü, bir oksijen ve iki hidrojenden meydana gelmektedir. Oksijen ve hidrojen birbirinden farklı iki atom olarak karşımıza çıkar. Bu sebepten dolayı suyu oluşturan atomlar arasında polar bağ adıyla bilinen kimyasal bir bağ vardır.

H2O Apolar Mı?

Kimya konuları arasında polar ve apolar konuları çok önemli bir yere sahiptir. Bileşiklerin polar ya da apolar olması, kimyasal niteliklerini belirlemede önemli bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda h2o polar mı apolar mı sorusu gündeme gelmektedir. H2o bilindiği üzere canlıların yaşam kaynağı olarak bilinen suyu tabir etmek için kullanılan kimyasal bir semboldür. Suyu oluşturan atomlardan biri hidrojen, diğeri ise oksijendir. Her iki atomda birbirinden farklı niteliklere sahiptir. Kimya alanında birbirinden farklı atomların bir araya gelerek aralarında oluşturduğu bağa polar bağ denilir. Bu tanımdan yola çıkıldığında h2o kimyasal bileşiğinin apolar olmadığı ortaya çıkmaktadır.