Su Sayaç Numarası Nerede Yazar? Su Sayaç Numarası Öğrenme

Abonelik işlemleri, hatalı işlemler ya da evrak işlemleri için ilgili kurum ve kuruluşlarda kullanmanız gereken 7 haneli sayaç numaranız bulunmaktadır. Fatura kesim işlemlerinin başlaması ya da abonelik işlemlerinin kişiler üzerinde değişiklik yapılması için de su sayaç numarası kullanılmaktadır. Su sayaç numarasına ulaşabilmek ya da su sayaç numaranızı almak için bulunduğunuz il ya da ilçenizdeki ilgili kuruma gidip gerekli evrakları tamamlayarak başvuru yapabilir ya da direkt aboneliği üzerinize alabilirsiniz. Peki, su sayaç numarası nereden ve nasıl öğrenilir?

Su Sayaç Numarası Öğrenme

Günümüzde su sayaçları birden çok çeşit olarak karşımıza çıkmaktadır. Bazı cihazlar elektronik bazı cihazlar daha eski model olsa da aslında genel olarak hepsinde istediğimiz sonuçlara ulaşmaktayız. Önemli olan sayacı okumayı bilmek ya da sayacın ne işe yaradığını öğrenmektedir. Sayacınıza baktığınız zaman üzerinde birden fazla bilgi olduğunu göreceksinizdir.

Sayacın markası, sayacın üretim yılı ve sayaç numarasına sayacınıza baktığınız zaman ulaşabilirsiniz. Su faturasının sol üst köşesinde yedi haneli su sayaç numarası bulunur. Su faturanız, bu sayaç numarasına göre tarafınıza kesilir. Su sayaç numarasının en önemli işlevi de fatura dönemlerinde kaşımıza çıkmaktadır çünkü hatalı işlemlerde ilgili kuruma başvurabilmek için elinizde su sayaç numaranızın bulunması gerekmektedir.

Eğer su sayaç numaranız yoksa ve aslında bağlama işlemi yapacaksanız da su ile ilgili kuruma su sayaç numaranıza ulaşmak için başvuru yapmalısınız. Bu başvurular, ilgili kurumlar tarafından belirlenen evrakların doldurulması ile olmaktadır. Evrakların doldurulması ve başvuru yapacağınız kuruma yatıracağınız para ile abonelik işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Abonelik işlemlerinizin evrak işlerini tamamladıktan sonra ilgili kurumun personeli tarafından adresinize gelinerek sayaç bağlama işleminiz tamamlanır. Bu işlemler bulunduğunuz meskende hiç su sayaç bağlantısı olmaması durumunda uygulanmaktadır. Fakat bulunduğunuz meskende su bağlantısı varsa ise sadece su sayacının abonelik işlemlerini üzerinize almak durumundasınızdır. İşte bu abonelik devri işlemlerinde de kullanacağınız su sayaç numarasıdır. Bu durumda da su sayaç numarası kullanılarak abonelik işlemlerini üzerinize alabilirsiniz. Bu işlemler tamamlandıktan sonra su sayaç numarası artık sizin adınıza faturalanacak şekilde işleme alınacaktır.