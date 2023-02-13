Su Yosunu Bulmaca Cevabı Nedir? Bulmacada Su Yosunu Ne Demek, Eş Anlamlısı Hangi Kelime?

Hem çengel hem kare hem de diğer tür bulmacalarda aynı tür sorular bulunmaktadır. Mantık ve zekanın ön plana çıktığı bulmaca oyununda sorulan sorulardan bir tanesi "su yosunu" kelimesinin eş anlamlısıdır. Bu sorunun yanıtını doğru bir şekilde bilemeyen bulmaca oyuncuları bu sorunun yanıtını araştırmaktadırlar. Araştıran kişiler "su yosunu bulmaca cevabı, su yosunları 3 harfli ve 6 harfli cevap" anahtar kelimelerini kullanmaktadır. İşte bulmacada su yosunu hakkında tüm detaylar…

Su Yosunu Bulmaca Cevabı Nedir?

Bulmacalarda çıkan tüm soruların yanıtlarını bilmek mümkün değildir. Bu nedenle insanlar bulmaca çözerken internetten yardım alırlar. "Su yosunu" sorusu da bulmaca karşılaşılan sorudur. Su yosunun bulmacada 2 karşılığı vardır. Bir tanesinin yanıtı 3 harfli diğerinin yanıtı ise 2 harflidir.

Bulmacada su yosununun 3 harfli yanıtı: alg

Bulmacada su yosunun 6 harfli yanıtı: üsniye

Alg kelimesinin anlamı; yosundur ve Fransızca olan "algue" sözcüğünden Türkçe'ye geçmiştir. Üsniye kelimesinin anlamı; su yosunu olarak karşımıza çıkar.