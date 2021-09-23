Sual Eş Anlamlısı – Sual Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Türk dilinde bulunan sayısız kelimenin tür ve anlam bakımından aynısı olan yalnızca yazılışları farklı olan anlamdaş (eş anlamlı) kelimeleri bulunmaktadır. Bu eş anlamlı kelimeler eğitim – öğretim kurumlarında öğrenim hayatlarını sürdüren öğrencilere Türkçe derslerinde öğretilmekle beraber lise ve üniversite sınavlarında soru olarak da sorulmaktadır. Günlük yaşantının olmazsa olmazı konumunda yer alan konuşma ve yazma dillerinde sözcük tekrarına düşmemek ve anlatıma çeşitlilik katmak bakımından kullanımı hayat kurtaran eş anlamlı kelimelerden olan Sual'e okuduğu gazete, dergi, kitap, haber ve makale gibi dijital ya da basılı kaynaklarda rastlayanlar Sualin eş anlamlısı olan sözcük ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyerek "Sual eş anlamlısı nedir?" sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük ile birlikte Sual eş anlamlısı nedir? sorusu yanıtları ve açıklamalı örneklere ilişkin tüm detaylar şöyle;

SUAL EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Sual kelimesinin Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte yer alan eş anlamlı sözcükleri;

Soru

olarak açıklanmaktadır.

Kurallı ve anlamlı bir Türkçe cümlede yer alan sual kelimesinin yerine yukarıda bulunan sözcük yazıldığında cümlede hiçbir anlam ve tür değişimi meydana gelmeyecektir.

SUAL NEDİR, NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük kaynağına bakıldığında Sual kelimesinin anlamı ve örnekli açıklaması şu şekilde,

Anlam 1: Arapça dili kökenli olan sual kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer alan anlamı soru olarak yer alamktadır.

Buna Falih Rıfkı Atay'ın eserinde yer alan

"Hatıralarını anlattığı sırada Atatürk'e bir sual sormuştum."

ifadesi örnek olarak gösterilebilmektedir.

ATA SÖZLERİ VE DEYİMLER

Türk Dil Kurumu (TDK) ata sözleri ve deyimler sözlüğünde yer alan bilgi ve detaylar şöyle;

ATA SÖZÜ

Hikmetinden Sual Olunmaz: Ortaya çıkan neticenin nedeninin araştırılamayacağı ve sorgulanamayacağı ifade edilimektedir.

DEYİM

Sorgu Suale Çekmek: Soru sormak, sorgulamak, sorguya çekmek anlamlarına gelmektedir.

Sual Açmak: Konum olarak üst sayılan, sorumlu konumunda yer alan birisine soru yöneltmek demektir.