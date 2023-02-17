Sual Zıt Anlamlısı Nedir? Sual Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri

Zengin bir dile sahip olmamızın avantajlarından biride geçmişten günümüze kullandığımız kelimeler olmasıdır. Sual kelimesi çoğumuzun anlamını bildiği ve eskiden beri dilimizde olan kelimelerden biridir. Hem geniş bir anlama hem de benzerliğe sahip olan sual kelimesi karşımıza çıktığında zıt anlamını da merak ederiz. Kelimeleri detaylı olarak öğrenmenin daha yararlı olduğunu bildiğimiz için bu yazımızda önce sual kelimesinin anlamından daha sonra zıt anlamından bahsedeceğiz.

SUAL KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Sual kelimesi dilimize Arapçadan girmiş bir kelimedir. Dilimizin geniş bir dil olmasının sebeplerinden biri de ilişki kurduğu başka diller ve milletler olması kelime anlamlarında da karşımıza çıkmaktadır. Türk Dil Kurumu'na göre sual kelimesi 'soru' anlamına gelmektedir. Aslında soru kelimesi sual kelimesinin dilimizdeki karşılığı olarak karşımıza çıktığı için burada asıl bakmamız gereken nokta soru kelimesinin anlamı olacaktır. Soru kelimesi anlam olarak ' bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve yanıt gerektiren söz ya da yazı' şeklinde karşımıza çıkmaktadır. İşte sual kelimesinin cümle içinde kullanımına örnekler;

Sorduğu sualler karşısında tüm sınıf şaşkındı.

Suallere verdiği cevaplar o kadar alakasızdı ki kimse ne dediğini anlamadı bile.

SUAL KELİMESİNİN ZIT ANLAMI NEDİR?

Bir kelimenin tüm yapılarını öğrenmek için o kelimenin zıt anlamını da öğrenmek gerekir. Anlamından detaylı olarak bahsettiğimiz sual yani soru kelimesinin zıt anlamı ise 'cevap' kelimesidir. Cevap kelimesi, kelime anlamı olarak ; 'bir soruya, bir isteğe ya da bir yazılan verilen karşılık, yanıt' anlamına gelir. Cevap kelimesinin anlamını daha iyi kavramak için cümle içinde kullanım örnekleri aşağıdaki gibidir;

Cevabını bildiği sorular sorarak onu sıkıştırmaya çalıştı.

Çözdüğümüz soruların cevapları yanlış çıktı.

SUAL KELİMESİ İLE BENZER KELİMELER

Her kelime cümle içinde karşımıza çıktığı halinden başka benzer kelimeler de barındırmaktadır. Özellikle karşımıza benzerleri çıktığında kafa karışıklığı yaşamamak açısından incelediğimiz kelimelerin benzerlerini de bilmekte her zaman yarar vardır. Sual kelimesi de benzer kelimeleri olan kelimelerden biridir. İşte sual kelimesinin benzer kelimeleri;