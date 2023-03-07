Subasman Nedir? Subasman Ne İşe Yarar, Yüksekliği Ne Kadar Olmalı?

Subasman nedir araştırması için inşaat sektörü ile ilgili kaynaklardan istifade etmeniz gerekir. Subaman ne işe yarar sorusunun cevabı da bu kaynaklarda yer alacaktır. Subasman yüksekliği ne kadar olmalı konusu da inşa esnasında merak edeceğiniz sorular arasındadır. Subasman adından da anlaşılacağı gibi binayı su basmaması için kullanılan bir yapıdır. Subasman kaç cm olur ve nasıl yapılır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Subasman Nedir?

Subasman, bir yapının toprağın altında olmayan kısmını ifade eder. Söz konusu yapılar, inşaatın yüksekte kalması için yapılır. Subasmanlar, yapıyı su basmaması için kullanılır. Fakat binayı su basmaması için tek başına yeterli değildir.

Subasman, inşa edilen yapının zemin zemin kotunun yolun aşağısında kalmaması için yapılır. Subasman çeşitleri zeminle aynı yükseltide olabileceği gibi zeminden bir miktar yüksekte de olabilir. Subasman yüksekliği binanın ve arazinin özelliğine göre farklılık gösterebilir.

Subasman Yüksekliği Ne Kadar Olmalı?

Subasman, zemin katının kotu olarak ifade edilir. Subasman perdesinin belli bir seviyede olması esastır. Konu ile ilgili imar yönetmeliği incelendiğinde aksi bir durum söz konusu değilse kot seviyesinin 0 ila 1.20 m arasında olmalıdır. 0 m, yapının doğal zemini ile binanın aynı kotta olduğunu ifade eder. Yapının doğal zeminden yukarıda olması halinde giriş kısma merdiven yapılmalıdır. Subasman perdesi yapılırken aşağıdaki esaslar dikkate alınmalıdır.