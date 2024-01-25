Şubat Ayının 29 Gün Olduğu Yıllara Ne Denir? Şubat Ayı Kaç Yılda Bir 29 Çeker?

Şubat ayının 29 gün olduğu yıllarda halk arasında bir "dilek dileme" rutini bile oluşmuştur. Tıpkı doğum günlerinde ya da yeni yılda olduğu gibi şubat ayının 29. Gününde de dilek dileyenler vardır. Yani şubat ayının belli aralıklarla 29 gün sürmesi aslında kültürel bir gelişme olarak da kayıtlara geçmektedir. Şubat ayının 29 gün olduğu yıllara ne denir sorusuyla birlikte şubat ayı kaç yılda bir 29 çeker konusunu öğrenmek bu nedenle de önemlidir.

Şubat Ayının 29 Gün Olduğu Yıllara Ne Denir?

Şubat ayının 29 gün olduğu yıllara "artık yıl" denmektedir. Şubat üç sene boyunca 28 gün sürerken dördündü yıl 29 çekmektedir. Bu takvimde yapılan hesaplamanın tam olarak doğru çalışması için belirlenmiş ve yıllarca kullanılmaya devam edilmiş bir sistemdir.

Şubat Ayı Kaç Yılda Bir 29 Çeker?

Şubat ayının her dört senede bir 29 gün çektiği bilinen bir gerçektir. Biraz bunun nedenine de odaklanmak gerekir. Şubat ayının dört yılda bir defa 29 gün olması aslında takvim kuralının doğru işlemesi için atılmış bir adımdır.

Aslında yıl hesaplaması yapıldığında bir yıl tam olarak 365 gün sürmez. Dünyanın güneş etrafında dönerken bir yılı tamamlaması sonucunda geçen süre 365 gün, 5 saat, 48 dakika ve 45 saniyedir. Yani aslında yıllar 365,25 gün sürer. Fakat takvim sisteminde herhangi bir kafa karışıklığına mahal vermemek için bu çeyrek günlük zaman farkı göz ardı edilir.

Fakat bu küçük zaman dilimi de yıllar geçtikçe birikir ve takvimden atılmazsa takvimin şaşmasına neden olur. Bu da tüm dünyada takvimin şaşmasına ve işleyişin aksamasına neden olur. 4 yılda bir bu 0.25'lik gün artığı tam 1 gün yapar ve bu 1 gün Şubat'ın 29 çekmesi sayesinde takvimden atılmış olur.