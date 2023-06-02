Şubat Kaç Çekiyor? Şubat Kaçıncı Ay ve Kaç Gün Çeker?

Aylarla ilgili merak edilen ve kafa karışıklığına neden olan soruların başında şubat kaç çekiyor konusu gelir. Şubat ayı kaç çekiyor konusu klasik takvimler incelenerek de cevabı bulunabilecek bir sorudur. Şubat ayı kaç gün çeker konusunun artık yıl hesabı dikkate alınarak incelenmesinde fayda vardır. Artık yıl, sadece Şubat ayı için geçerli olan bir kavramdır. Şubat kaçıncı ay sorusunun cevabını öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Şubat Kaç Çekiyor?

Şubat ayı, yılın 2. ayıdır ve 28 gün çeken bir aydır. Şubat ayı ile ilgili kafa karışıklığı yaratan konulardan biri artık yıldır. Artık yıl, Şubat ayının 4 yılda 1 29 çekmesinden kaynaklı olarak ortaya çıkan bir kavramdır. 1 yıl 365 gün 6 saat 9 dakikadır. Buradaki 6 saat, 4 yıl içinde 24 saate tekabül eder. Doğal olarak 4 yılda 1 kez, Şubat ayı 29 gün kabul edilerek artık yıl, sene içine eklenmiş olur.

Şubat Ayı Kaç Gün Çeker?

Artık yılın ne zaman olduğu da karıştırılan konulardan biridir. Şubat ayı 28 çekmesine rağmen artık yıllarda Şubat 29 gün kabul edilir. Hangi yılda Şubat ayının 29 çektiğinin bulunması da çok kolaydır. İçinde bulunulan yıl 4 sayısının katı ise o yıl içinde artık yıl vardır. Örneğin 2023 sayısı 4'ün katı değildir. Bu nedenler 2023 yılında Şubat 28 çeker. 2024 ise 4'ün katıdır ve Şubat 2024 yılında 29 çeker.