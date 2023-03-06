Sübvansiyon Nedir? Oransal Sübvansiyon Ne Demek, Örnekleri Neler?

Sübvansiyon nedir konusu genellikle ticaretle uğraşan kişiler tarafından araştırılmaktadır. Çoğu ürünün hem üreticisi hem de tüketicisi bulunmaktadır. Devlet tüketiciyi ve üreticiyi rahatlatmak için bazı kolaylıklar sağlamaktadır. Bu kolaylıklar devletin karar verdiği şartlara göre gerçekleşmektedir. Bunlara sübvansiyon denmektedir. Bu bilgilerin yanı sıra; oransal sübvansiyon ne demek ve sübvansiyon eş anlamlısı nelerdir sorularının detaylı yanıtları aşağıda bulunmaktadır.

Sübvansiyon Nedir?

Sübvansiyon nedir, bir diğer bilinen kavramıyla oransal sübvansiyon ne demek sorularını şu şekilde açıklayalım. Devlet tarafından kurumlara veya bireylere verilen karşılık beklenmeyen mali desteklerdir. Terimle ilgili detaylı bir açıklama yapmadan önce bu yardımın hangi yöntemlerle verildiğinden bahsetmek gerekmektedir. Sübvansiyonlar; mal, hizmet ya da para biçimde gerçekleştirilir. Mal ve hizmet şeklindekiler ayni, doğrudan parayla yapılanlar ise nakdî yardım olarak nitelendirilmektedir. Geri ödemesiz krediler ve vergi muafiyetleri nakdî desteğin örneğini meydana getirmektedir. Tüketicilere verilen giyim ve gıda destekleri ise ayni nitelik taşımaktadır. Fransızca kökenli bir sözcük olan sübvansiyon, "destekleme" anlamına gelmektedir. Sübvansiyon eş anlamlısı ise kavramın aşırı kullanımlarından bir tanesidir. Devletler sübvanse çalışmalarıyla üreticilere ve tüketicilere yardım etmektedir. Tüketicilere yapılan yardımlarla ekonominin durgun olduğu zamanlarda vatandaşların maddi açıdan zorluk yaşamaması amaçlanmaktadır. Üreticilere verilen desteklerin temelinde ise bir iş kolunu güçlendirmek veya iç piyasayı hareketlendirmek gibi hedefler yer almaktadır. Sübvansiyon örnekleri nelerdir, neden uygulanır gibi merak edilen soruların bazıları aşağıda yer almaktadır.

Ülke ekonomisinin temel taşlarını tarım, sanayi ve hizmet gibi sektörler meydana getirmektedir. Bu sektörün içindeki aksamalar hem iç hem de dış piyasada zorluklara neden olmaktadır. Bu sebeple devletler, sübvansiyon kapsamında üreticilere de mali destek vermektedir. Bu desteklerle ülkedeki üretim dengesini korumak mümkün hale gelmektedir. Üreticilere verilen düşük faizli krediler bunun bir örneğini oluşturmaktadır. Sübvansiyon kredisi olarak bilinen bu desteklerle üreticinin yüksek maliyetler nedeniyle zarara uğraması önlenmektedir.

Oransal Sübvansiyon Ne Demek, Örnekleri Neler? e1

Bu başlık altında ise sübvansiyon örnekleri nelerdir ve ne kadar türleri vardır bunları açıklayalım. Sübvansiyonun çeşitli özellikleriyle birbirinden ayrılan türleri bulunmaktadır. Bu ayrımda mali yardımın gerçekleştiği kişi veya kurum belirleyici olmaktadır. Devlet, ithalat rakamlarının ihracatın üzerine çıktığı yani dış ticaret açığının oluştuğu zamanlarda bazı ekonomik politikalara başvurmaktadırlar. İhracat sübvansiyonu, hâlihazırda mal ve hizmetlerini yurt dışına pazarlayan ya da bunun için faaliyetlerini devam ettiren işletmelere mali destek vermektedir. Böylelikle devlet, işletmeleri ihracata teşvik etmektedir ve dış ticaret açığı gibi olası problemlerin önüne geçmektedir. Sübvansiyon türlerini dolaylı ve doğrudan olmak şartıyla ikiye ayırarak incelemek gerekmektedir. Dolaylı sübvansiyon, devletin bir ürün veya hizmetin piyasada daha düşük ücretlerle satılması için üreticilere ve tüketicilere yaptığı mali destekleri ifade eder. Üreticilere kredi süreçlerinde verilen ödeme fırsatları bu kapsamda değerlendirilmektedir. Doğrudan yani dolaysız sübvanse ise birim üretim başına yapılan nakit desteği gibi yöntemler aracılığıyla gerçekleştirilir.

Sübvansiyon örnekleri konusunu biraz daha detaylandırmak gerekmektedir. Sübvansiyon örneklerine devletin sosyal ve ekonomik amaçlar doğrultusunda yaptığı politikalarda denk gelinmektedir. Bunun en fazla bilinen örneklerini üreticilere verilmiş olan düşük faizli krediler oluşturmaktadır. Söz konusu uygulamalarla ülkedeki üretimin yükselmesi ve sürekli hale gelmesi planlanır. Diğer yandan tüketicilerin refah seviyesini artırmaya yönelik politikalar etrafında gerçekleştirilen mali yardımlar da bulunmaktadır. Sübvansiyon örneklerinden bazıları ise şu şekilde listelenmektedir;

İhracata yardım etmek amacıyla döviz girdisi başına ödeme yapılması

Maliyet avantajı yaratmak için üreticilere uygun fiyatlı girdi tedarik edilmesi

Tüketicilere geri ödemesiz maddi yardım verilmesi

Düşük faizli ve geç geri ödemeli kredi desteği verilmesi

Sübvansiyonlara genellikle ülkedeki üretim ve fiyat sıklığı gibi etkenleri sağlamak amacıyla başvurulmaktadır. Ayrıca bu mali yardımlar, yerli üreticiyi zorlu bir rekabetin olduğu uluslararası pazarda sahip çıkmak gibi amaçlar doğrultusunda da yapılır. Devletin dış piyasaya açılmak isteyen işletmelere gelir ve kurumlar vergisi muafiyeti sağlaması bu doğrultuda yer almaktadır.