Suç Eş Anlamlısı Nedir? Suç Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Özellikle mahkeme salonlarında ve davalarda sıklıkla karşımıza çıkan suç kelimesinin dilimizde onunla aynı anlama gelen okunuşu ve yazılışı farklı başka bir karşılığı bulunmaktadır. Hukuk fakültesi öğrencileri ve hukukla alakalı işlerde çalışanların arasında suç kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içerisinde kullanımı oldukça yaygındır.

Suç Eş Anlamlısı Nedir?

Eski Türkçe kökünden gelen suç kelimesinin eş anlamlısına baktığımız zaman karşımıza cürüm, kabahat ve kusur kelimeleri çıkmasına karşılık suç kelimesi ifadelerde daha çok tercih edilmektedir.

Suç Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Suç kelimesinin eş anlamı olan sözcüğün cümle içerisinde kullanımı hukuk literatüründe oldukça yaygındır.

Uyarı almasının nedeni işlediği kabahatin küçük olmasıydı.

İşlediği kusuru yüzünden işten çıkarıldı.

Ağır bir cürüm işlediği için uzun süreli hapis cezasına çarptırıldı

Ölümle sonuçlanan trafik kazasının büyük oranda kusuru tır şoförüne aitti.

Kabahatler Kanunu'na göre, bu tür davranışların sonucu hapis cezasıdır.

Türk adalet sisteminde ağır cürüm işleyenler ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla yargılanmaktadır.