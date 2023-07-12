Suç ve Ceza Karakterleri - Suç ve Ceza Kahramanlarının İsimleri, Özellikleri ve Karakter Analizi

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Suç ve Ceza Karakterleri

Suç ve Ceza, Rus edebiyatının en önemli eseri olup, Dünya klasikleri arasında da yerini almıştır. Söz konusu eseri ülkemizde de hemen herkes okumuştur. Bahse konu eser, bir cinayet ve bu cinayet sonunda yaşanan vicdan azabını konu almaktadır.

Suç ve Ceza romanının başkarakteri Raskolnikovdur. Üniversitenin hukuk fakültesinde okuyan Raskolnikov, yaşadığı maddi sorunlar nedeniyle okulu yarıda bırakmak zorunda kalır. Talihsiz bir şekilde işlediği cinayet onu bir iç hesaplaşmaya doğru iter.

Razumihin, Raskolnikov'un en yakın arkadaşıdır.

Marmelevov, çalışan sıradan bir memurdur. Alkol sorunları nedeniyle işini kaybeder.

Sonia, Marmelovov'un kızıdır. Babasının alkol sorunları kendisini çok kötü etkiler ve bu nedenle kötü yola düşer.

Suç ve Ceza Karakter Analizi

Suç ve Ceza romanı, Raskolnikov isimli karakterin, maddi zorluklar nedeniyle bir tefeci kadını öldürmesini konu alır. Kitap, toplumda yaşanan sorunlara ışık tutmayı amaçlarken suç işleyenlerin mutlaka cezalandırılması gerektiğini anlatır. Raskolnikov, maddi sorunlar nedeniyle bir tefeciyi öldürür. Fakat cinayete şahit olan başka birini de bu nedenle öldürmek zorunda kalır. Doğal olarak başkarakter, çifte cinayet işlemiş olur. Sorunlar o kadar içinden çıkılmaz bir hal alır ki Raskolnikov çıldıracak gibi olur. Kitap, psikoloji açısından da önemli bir eserdir.