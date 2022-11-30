Suçlu Zıt Anlamlısı Nedir? Suçlu Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Bir kelimenin en doğru kullanımı o kelimenin anlamının ne kadar bilindiğiyle bağlantılı diyebiliriz. Bir kelimenin anlamca doğrusunun bilinmeden kullanılması iletişimi zayıflatıp taraflar arasında anlaşmazlıklara yol açar. Böyle durumlarda kalmamak ve dilimizi en iyi şekilde kullanıp etkili iletişimler kurmak için kullandığımız kelimelerin anlamlarını iyice kavramalıyız. Bunun için de kelimelerin anlamlarını zıt anlamlarını bilmeliyiz. Bu yazımızda suçlu kelimesinin anlamına ve zıt anlamlısına değineceğiz.

Suçlu Kelimesinin Anlamı Nedir?

Arapça kökenli cürüm kelimesinden türeyen ismin yapım eki almasıyla türemiş bir kelime olan suçlu, kurallara uyulmayan hareketler sergilenmesine denir. Kabahatli davranan kişidir.

Suçlu Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

Suçlu kelimesinin anlamca karşıtı düşünüldüğünde zıt anlamlısı kolayca bulunur. Suçlu kelimesinin zıt anlamlısı '' masum'' kelimesidir.

Suçlu Kelimesi Ve Zıt Anlamı İle İlgili Cümleler Nelerdir?