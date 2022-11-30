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Giriş Tarihi: 30.11.2022 16:43 Son Güncelleme: 30.11.2022 16:43

Suçlu Zıt Anlamlısı Nedir? Suçlu Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Güzel dilimizi en iyi şekilde kullanmak için kelimelerin anlamlarını iyi bilmemiz gerekmektedir. Bir kelimenin anlamı ne kadar iyi bilinirse o kelime o kadar doğru yerde kullanılır ve iletişim güçlü olur. Kişi derdini en güzel şekilde ifade eder. Bir kelimenin anlamının iyi kavranması içinde o kelimenin zıt anlamlısına hakim olmak gerekir. Bir kelimenin anlam açıklamasında bile o kelimenin zıt anlamlısı dile getirilerek onun anlamca olumsuzu diyerek açıklamalar yapılmaktadır. Örneğin ucuz kelimesinin anlamını açıklamak istediğimizde pahalı olmayan şeklinde anlamını kavrayabiliriz.  Yani bir kelimenin zıt anlamlısını bilmek o kelimenin anlamını en doğru şekilde bilememizde ve kullanmamızda kolaylık sağlar.

Suçlu Zıt Anlamlısı Nedir? Suçlu Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Bir kelimenin en doğru kullanımı o kelimenin anlamının ne kadar bilindiğiyle bağlantılı diyebiliriz. Bir kelimenin anlamca doğrusunun bilinmeden kullanılması iletişimi zayıflatıp taraflar arasında anlaşmazlıklara yol açar. Böyle durumlarda kalmamak ve dilimizi en iyi şekilde kullanıp etkili iletişimler kurmak için kullandığımız kelimelerin anlamlarını iyice kavramalıyız. Bunun için de kelimelerin anlamlarını zıt anlamlarını bilmeliyiz. Bu yazımızda suçlu kelimesinin anlamına ve zıt anlamlısına değineceğiz.

Suçlu Kelimesinin Anlamı Nedir?

Arapça kökenli cürüm kelimesinden türeyen ismin yapım eki almasıyla türemiş bir kelime olan suçlu, kurallara uyulmayan hareketler sergilenmesine denir. Kabahatli davranan kişidir.

Suçlu Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

Suçlu kelimesinin anlamca karşıtı düşünüldüğünde zıt anlamlısı kolayca bulunur. Suçlu kelimesinin zıt anlamlısı '' masum'' kelimesidir.

Suçlu Kelimesi Ve Zıt Anlamı İle İlgili Cümleler Nelerdir?

  • Tüm herkesin gözünde suçlu konumuna düşmüştü.
  • Artık kimin masum kimin suçlu olduğu anlaşılmıyordu.
  • Suçunun bedelini bu masum canlar çekiyordu.
  • Başını yerden kaldıramama sebebi suçlu olduğunu bilmesindenmiş.

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Suçlu Zıt Anlamlısı Nedir? Suçlu Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
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