Suçsuz Eş Anlamlısı Nedir? Suçsuz Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Bir kişi, bir suçla ilişkilendirilemediği durumlarda "suçsuz" sıfatı kazanır. Bu kişi, herhangi bir nedenden dolayı kabahatli veya kusurlu değildir. Suçsuz ifadesi, masumiyeti vurgulamak için kullanılır. Bununla birlikte, bir kişinin suç işlemediğini ve kusurlu olmadığını ifade eden başka sözcükler de bulunmaktadır. Bunların neler olduğunu öğrenmek için suçsuz eş anlamlısı nedir, eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı incelenmelidir.

Suçsuz Eş Anlamlısı Nedir?

Hukuk ile ilgili kavramlardan biri olan "suçsuz" ifadesi, günlük konuşma dilinde de sıkça karşılaşılan bir sözcüktür. Bu kelime, "suç" kelimesinin olumsuzluk eki almış halidir. "Suç" kelimesinin yanına "sız" eki getirilerek türetilmiştir. Dolayısıyla, kelimenin kökeni Türkçedir. Söz konusu ifade, "suç işlememiş, suça bulaşmamış, masum" anlamında kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre "suçsuz" kelimesinin anlamdaşları ise şunlardır:

-Masum

-Kusursuz

-Temiz

-Saf

-Kabahatsiz

Masum ile İlgili Cümleler Neler?

Masum Arapça,"ˁaṣama" fiilinden türetilmiş olup "korudu, savundu" anlamına gelir. "Maˁṣūm" ise bu kökten türetilmiş olup iki anlam taşır. Birincisi, "aşireti tarafından korunan, dokunulmazlık sahibi" iken ikincisi ise "suçlanamaz, suçsuz, günahsız"dır. Bu terim, hukuk alanında da kullanılır ve "suçsuzluk ilkesi" olarak bilinir. Ayrıca, Eski Roma Hukuku'na kadar uzanan bir kavramdır. Masum kelimesinin kullanıldığı cümle örnekleri ise aşağıda belirtilmiştir.

-Suçsuz olduğunu kanıtlamak için her şeyi yapmaya hazır olan masum bir insan.

-Masumların korunması, bir toplumun adalet duygusunun göstergesidir.

-Masum bir gözlemci olarak, olayların gelişimini objektif bir şekilde değerlendirdi.

-Onun masum bakışları, içtenliğini ve dürüstlüğünü yansıtıyordu.

-Masum biri olarak, suçlamalardan etkilenmemek için elimden geleni yapacağım.

-Suçsuz olduğuna inanan bir masum, adaletin tecellisini bekliyordu.

-Masumiyetini kanıtlamak için her türlü delili toplamaya kararlıydı.