Suçüstü Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Suç Üstü Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

"Suçüstü" kelimesi, özellikle hukuk alanında sıkça karşılaşılan ve bir eylemin gerçekleşme anını ifade eden önemli bir terimdir. Suçüstü, bir suçun işlenmesi anında veya hemen sonrasında, failin yakalanması durumunu ifade eder. Delillerin ve failin tespiti açısından büyük önem taşır. Suçüstü yakalama, genellikle kolluk kuvvetleri tarafından gerçekleştirilir. Suçüstü nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır sorularına ek olarak kelimenin ne anlama geldiğini söylemek de doğru olacaktır.

Suçüstü Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre, "suçüstü" kelimesi bitişik yazılır. Çünkü bu kelime, iki ayrı sözcüğün birleşerek tek ve özel bir anlam oluşturduğu birleşik bir kelimedir.

Doğru Yazım: suçüstü

suçüstü Yanlış Yazım: suç üstü

Bu kelime, kalıplaşmış bir terim haline gelmiş ve birleşik yazımı kabul edilmiştir.

TDK'ye Göre Suç Üstü Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Bazı kelimeler vardır ki zamanla anlam bütünlüğü kazanarak yeni bir kavram haline gelir. "Suçüstü" kelimesi de bu tür birleşik yapılardan biridir. Artık sadece iki kelimenin yan yana gelmesiyle oluşan bir tanım değil; belirli bir durumu, hukuki ve sosyal anlamda karşılayan tek bir kavramdır. Bu nedenle TDK, kelimenin bitişik yazılmasını uygun görmektedir.