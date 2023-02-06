Suda Yaşayan Hayvanlar Nelerdir? Sadece Denizde Yaşayan Canlılar Hangileri, Kaç Çeşit?

Suda yaşayan hayvanlar, yaşamını suda sürdüren, karaya çıktığı zaman belli süre sonra ölen canlılara verilen isimdir. Sadece suda yaşayan hayvanların isimleri bilinerek canlı bilimi ile ilgili merakınızı giderebilirsiniz. Tatlı suda yaşayan hayvanlar ilgi çekici olduğu gibi denizde yaşayan canlılar da ilginizi çekecektir. Suda yaşayan kaç çeşit hayvan vardır gibi konu ile ilgili merak edilen konuları yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Suda Yaşayan Hayvanlar

Suda yaşayan hayvanlar ile ilgili küçük bir araştırma yaptığınızda karşınıza binlerce canlı çeşidi çıkacaktır. Bu canlıların tamamına yazımızda yer veremeyeceğimiz için ilginizi çekebilecek ve daha önce ismini duymadığınız ilginç canlılara yazımızda yer vermek istiyoruz.

Barreleye Balığı

Genellikle okyanusların dip kısımlarında yaşayan bu balık türü, şeffaf kafa yapısı ve sürekli yukarı bakan gözleri ile dikkat çeker. Canlının korkutucu bir görünümü vardır. Balığın baş kısmının önüne bulunan burun, daha çok balığın gözü zannedilir.

Deniz Ayısı

Deniz ayısı denildiğinde akla kocaman bir canlı türü gelir. Oysa bu balığın boyu sadece 1 mm'dir. Dayanıklılığı çok fazla olan bu canlı türü, aşırı sıcak ve aşırı soğuk sularda dahi yaşayabilir. Yapılan araştırmada bu canlıların, hayvanların dayanabileceği maksimum radyasyon seviyesinin 1000 katına kadar dayanabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Damla Balığı

Damla balığı, denizlerin yaklaşık 900 metre derinliğinde yaşar. Yaşam alanı daha çok Tanzanya ve Avustralya açıklarıdır. Görsel açıdan insanı korkutan bu balık türü 25 cm'ye kadar uzayabilir.

Flamingo Tongue Snail

Kabuklu bir deniz canlısı olan bu hayvan, üzerindeki muhteşem renk ve desenler ile görenleri kendine hayran bırakır. Bu muhteşem renkler esasında kabuğun renkleri değildir. Kabuğun üzerinde bulunan ince tabaka, deniz canlısına bu harika renkleri kazandırır. Deniz canlısı saldırıya uğradığında bu ince tabakadan anında kurtulur.

Aksolotl

Bu canlı, dayanıklılığı ile ön plana çıkar. İç organları da dahil olmak üzere kaybettiği tüm organları yenileyebilme özelliğine sahiptir.

Denizde Yaşayan Canlılar

Suda yaşayan canlıların büyük bir kısmı doğal olarak denizde yaşar. Denizde yaşayan canlılar da ilginç isimleri ve özellikleri ile bilinir. Bu canlılardan bazılarını aşağıda bulabilirsiniz.

Dugong

Dugong canlısı deniz devesi olarak bilinir. Boyu yaklaşık 3 metre olan bu canlının kilosu ise 300 kg'a kadar ulaşabilir. Nesilleri tükenme tehlikesinde olan bu canlılar daha çok Kızıl Deniz, Dou Afrika ve Güneydoğu Asya kıyılarında yaşar.

Comb Jellies

Küçük deniz hayvanları ve mikroskobik bitkiler ile beslenen bu canlı rengârenk tüylere sahiptir. Tüylerini kendilerini ileri doğru hareket ettirmek için kullanır. Canlının sırt kısmında ise özel ışık üreten hücreler bulunur.

Yukarıda sayılan canlıların haricinde suda yaşayan çok sayıda canlı vardır. Bu canlılar isimleri, özellikleri ve renk yapısı ile dikkat çeker. Bilimsel kaynaklardan istifade ile araştırmanızı genişletebilirsiniz.