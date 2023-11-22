Su bitkilerinin birçoğu, kök, gövde, yaprak ve damardan oluşur. Lotus, nilüfer, bambu, su papatyası ve su düğün çiçeği hidroponik olarak yetiştirilebilen bitkilerden bazılarıdır. Bunlar, sudaki balık ve ördek dışkısı gibi mineral besin çözümleri sayesinde toprağa ihtiyaç duymadan büyüyebilen hidrofit bitkilerdir. Evde yetiştirmek isteyenlerin, suda yetişen bitkiler nelerdir, hidrofit bitkiler ve çiçekler hangileri öğrenmesinde fayda vardır.

Suda Yetişen Bitkiler Nelerdir?

Toprak kullanılmadan yapılan hidroponik tarım, bitki yetiştiriciliği açısından ayrı bir öneme sahiptir. Özellikle toprağın az veya verimsiz olması, iklim koşulları ve benzeri diğer etkenler, hidroponik tarıma yönlendiren nedenlerden bazılarıdır. Toprak ile yapılan tarımın aksine su kullanımı oldukça azaldığı için tercih edilen bir tarım sistemidir. Hidroponik tarımın sağladığı en önemli avantaj, yağmur, fırtına, sel ve don gibi hava olaylarının yarattığı kayıpların yaşanmamasıdır. Çünkü, kapalı alanlarda ve yapay ışık kaynakları ile güvenli bir biçimde yapılabilir. Birçok bitki, hidroponik tarıma elverişlidir ve evde sağlanan uygun bir ortamda rahatlıkla yetiştirilebilir. Doğada kendiliğinden de var olabilen bu su bitkilerinin bir diğer adı, hidrofit bitkilerdir. Yaygın olarak üretilen bu bitkiler arasında şunlar bulunur:

Eğir Otu

Alacalı Eğir Otu

Alacalı Kısa Eğir Otu

Eğrelti

Mayasıl Otu

Alacalı Mayasıl Otu

Gül Hatmi

Su Sinir Otu

Alisma

Afrikalı Maskesi

Fil Kulağı

Kırmızı Alternantera

Alacalı Yumru Köklü Yulaf Otu

Kamış

Alacalı Kamış

Su Alıcı

Astilbe

Kalın Bambu

Bletilla

Alacalı Yelpaze Ot

Su Kallası

Bataklık Kadife Çiçeği

Beyaz Bataklık Kadife Çiçeği

Katlı Bataklık Kadife Çiçeği

Alacalı Yapraklı Kanla

Boynuzotu

Bataklık Makas Otu

Siyah Kolakas

Pampa Otu

Şemsiye

Papirus

Deskamsiya

Elodya

Tüylü Yakı Otu

At Kuyruğu

Ravenna Otu

Pamuk Çiçeği

Ekomis

Sıtma Otu

Su Rezenesi

Glayöl

Alacalı Gliserya

Gunnera

Hemerokallis

Bataklık Çin Gülü

At Kuyruğu

Su Haşhaşı

Süsen

Japon Süseni

Hasırotu

Su Mercimeği

Lobelya

Su Nanesi

Misk Çiçeği

Su Civan Perçemi

Lotus

Nufar

Nilüfer

Kum Zambağı

Su Salatası

Su Düğün Çiçeği

Su papatyası

Su Oku

Kaffir Lilyumu

Saz Otu

Palmiye Yapraklı Ot

Ilgın

Su Kanası

Zıpçıktı

Zizanya

Sulu Tarımda Neler Yetişir?

Hidroponik tarım, bütün bir yıl boyunca yapılabildiği için topraklı tarıma göre çok daha verimlidir. Hava koşulları ve diğer faktörler, suda bitki yetiştirmeye bir engel değildir. Ayrıca fazla iş gücü gerektirmez ve sudan tasarruf etmeye destek olur. Hidroponik tarımdan iyi bir sonuç almak için düzenli olarak vitamin ve mineral takviyesinin yapılması yeterlidir. Özellikle tarım alanlarının sınırlı olduğu yerlerde, erozyona yatkın bölgelerde ve su sıkıntısının bulunduğu alanlarda hidroponik tarım işe yarar bir seçenektir. Suda yetişebilen çok sayıda tarım ürünü bulunur. Bunlardan bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür: