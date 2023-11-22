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Giriş Tarihi: 22.11.2023 10:51 Son Güncelleme: 22.11.2023 10:51

Suda Yetişen Bitkiler Nelerdir? Hidrofit Bitkiler ve Çiçekler Hangileri?

Biyolojik çeşitlilik için önemli olan su bitkileri, birçok organizmanın besin sağlamasında rol oynarlar. Hidroponik tarımla ilgilenenler için suda bitki yetiştirme fikri ise oldukça ilgi çekicidir. Su, besin ve ışık sağlandığı takdirde pek çok su bitkisi türü yetiştirilebilir. Bunların neler olduğunu düşünenlerin, suda yetişen bitkiler nelerdir, hidrofit bitkiler ve çiçekler hangileri araştırması gerekir.

Suda Yetişen Bitkiler Nelerdir? Hidrofit Bitkiler ve Çiçekler Hangileri?

Su bitkilerinin birçoğu, kök, gövde, yaprak ve damardan oluşur. Lotus, nilüfer, bambu, su papatyası ve su düğün çiçeği hidroponik olarak yetiştirilebilen bitkilerden bazılarıdır. Bunlar, sudaki balık ve ördek dışkısı gibi mineral besin çözümleri sayesinde toprağa ihtiyaç duymadan büyüyebilen hidrofit bitkilerdir. Evde yetiştirmek isteyenlerin, suda yetişen bitkiler nelerdir, hidrofit bitkiler ve çiçekler hangileri öğrenmesinde fayda vardır.

Suda Yetişen Bitkiler Nelerdir?

Toprak kullanılmadan yapılan hidroponik tarım, bitki yetiştiriciliği açısından ayrı bir öneme sahiptir. Özellikle toprağın az veya verimsiz olması, iklim koşulları ve benzeri diğer etkenler, hidroponik tarıma yönlendiren nedenlerden bazılarıdır. Toprak ile yapılan tarımın aksine su kullanımı oldukça azaldığı için tercih edilen bir tarım sistemidir. Hidroponik tarımın sağladığı en önemli avantaj, yağmur, fırtına, sel ve don gibi hava olaylarının yarattığı kayıpların yaşanmamasıdır. Çünkü, kapalı alanlarda ve yapay ışık kaynakları ile güvenli bir biçimde yapılabilir. Birçok bitki, hidroponik tarıma elverişlidir ve evde sağlanan uygun bir ortamda rahatlıkla yetiştirilebilir. Doğada kendiliğinden de var olabilen bu su bitkilerinin bir diğer adı, hidrofit bitkilerdir. Yaygın olarak üretilen bu bitkiler arasında şunlar bulunur:

  • Eğir Otu
  • Alacalı Eğir Otu
  • Alacalı Kısa Eğir Otu
  • Eğrelti
  • Mayasıl Otu
  • Alacalı Mayasıl Otu
  • Gül Hatmi
  • Su Sinir Otu
  • Alisma
  • Afrikalı Maskesi
  • Fil Kulağı
  • Kırmızı Alternantera
  • Alacalı Yumru Köklü Yulaf Otu
  • Kamış
  • Alacalı Kamış
  • Su Alıcı
  • Astilbe
  • Kalın Bambu
  • Bletilla
  • Alacalı Yelpaze Ot
  • Su Kallası
  • Bataklık Kadife Çiçeği
  • Beyaz Bataklık Kadife Çiçeği
  • Katlı Bataklık Kadife Çiçeği
  • Alacalı Yapraklı Kanla
  • Boynuzotu
  • Bataklık Makas Otu
  • Siyah Kolakas
  • Pampa Otu
  • Şemsiye
  • Papirus
  • Deskamsiya
  • Elodya
  • Tüylü Yakı Otu
  • At Kuyruğu
  • Ravenna Otu
  • Pamuk Çiçeği
  • Ekomis
  • Sıtma Otu
  • Su Rezenesi
  • Glayöl
  • Alacalı Gliserya
  • Gunnera
  • Hemerokallis
  • Bataklık Çin Gülü
  • At Kuyruğu
  • Su Haşhaşı
  • Süsen
  • Japon Süseni
  • Hasırotu
  • Su Mercimeği
  • Lobelya
  • Su Nanesi
  • Misk Çiçeği
  • Su Civan Perçemi
  • Lotus
  • Nufar
  • Nilüfer
  • Kum Zambağı
  • Su Salatası
  • Su Düğün Çiçeği
  • Su papatyası
  • Su Oku
  • Kaffir Lilyumu
  • Saz Otu
  • Palmiye Yapraklı Ot
  • Ilgın
  • Su Kanası
  • Zıpçıktı
  • Zizanya

Sulu Tarımda Neler Yetişir?

Hidroponik tarım, bütün bir yıl boyunca yapılabildiği için topraklı tarıma göre çok daha verimlidir. Hava koşulları ve diğer faktörler, suda bitki yetiştirmeye bir engel değildir. Ayrıca fazla iş gücü gerektirmez ve sudan tasarruf etmeye destek olur. Hidroponik tarımdan iyi bir sonuç almak için düzenli olarak vitamin ve mineral takviyesinin yapılması yeterlidir. Özellikle tarım alanlarının sınırlı olduğu yerlerde, erozyona yatkın bölgelerde ve su sıkıntısının bulunduğu alanlarda hidroponik tarım işe yarar bir seçenektir. Suda yetişebilen çok sayıda tarım ürünü bulunur. Bunlardan bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Salatalık
  • Domates
  • Biber
  • Kabak
  • Patates
  • Bezelye
  • Ispanak
  • Marul
  • Fesleğen
  • Çilek
  • Çeltik
  • Mısır
  • Şeker Pancarı
  • Ayçiçeği
  • Pamuk

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Suda Yetişen Bitkiler Nelerdir? Hidrofit Bitkiler ve Çiçekler Hangileri?
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