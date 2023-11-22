Su bitkilerinin birçoğu, kök, gövde, yaprak ve damardan oluşur. Lotus, nilüfer, bambu, su papatyası ve su düğün çiçeği hidroponik olarak yetiştirilebilen bitkilerden bazılarıdır. Bunlar, sudaki balık ve ördek dışkısı gibi mineral besin çözümleri sayesinde toprağa ihtiyaç duymadan büyüyebilen hidrofit bitkilerdir. Evde yetiştirmek isteyenlerin, suda yetişen bitkiler nelerdir, hidrofit bitkiler ve çiçekler hangileri öğrenmesinde fayda vardır.
Toprak kullanılmadan yapılan hidroponik tarım, bitki yetiştiriciliği açısından ayrı bir öneme sahiptir. Özellikle toprağın az veya verimsiz olması, iklim koşulları ve benzeri diğer etkenler, hidroponik tarıma yönlendiren nedenlerden bazılarıdır. Toprak ile yapılan tarımın aksine su kullanımı oldukça azaldığı için tercih edilen bir tarım sistemidir. Hidroponik tarımın sağladığı en önemli avantaj, yağmur, fırtına, sel ve don gibi hava olaylarının yarattığı kayıpların yaşanmamasıdır. Çünkü, kapalı alanlarda ve yapay ışık kaynakları ile güvenli bir biçimde yapılabilir. Birçok bitki, hidroponik tarıma elverişlidir ve evde sağlanan uygun bir ortamda rahatlıkla yetiştirilebilir. Doğada kendiliğinden de var olabilen bu su bitkilerinin bir diğer adı, hidrofit bitkilerdir. Yaygın olarak üretilen bu bitkiler arasında şunlar bulunur:
Hidroponik tarım, bütün bir yıl boyunca yapılabildiği için topraklı tarıma göre çok daha verimlidir. Hava koşulları ve diğer faktörler, suda bitki yetiştirmeye bir engel değildir. Ayrıca fazla iş gücü gerektirmez ve sudan tasarruf etmeye destek olur. Hidroponik tarımdan iyi bir sonuç almak için düzenli olarak vitamin ve mineral takviyesinin yapılması yeterlidir. Özellikle tarım alanlarının sınırlı olduğu yerlerde, erozyona yatkın bölgelerde ve su sıkıntısının bulunduğu alanlarda hidroponik tarım işe yarar bir seçenektir. Suda yetişebilen çok sayıda tarım ürünü bulunur. Bunlardan bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür: