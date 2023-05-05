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Giriş Tarihi: 5.5.2023 10:51 Son Güncelleme: 5.5.2023 10:51

Sudan Nerede? Sudan Hangi Kıtada ve Nereye Yakın?

Dünya haritası hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız Sudan nerede sorusunu araştırmak isteyebilirsiniz. Küçük bir araştırma ile Sudan nereye yakın sorusuna da cevap bulacaksınız. Türkiyeden Sudana nasıl gidilir sorusu da merak edilenler arasındadır. Sudan, çeşitli darbe haberleri ile de gündeme gelmektedir. Sudan’a pasaportsuz gidilir mi sorusunu sizler için araştırdık ve konunun merak edilen ayrıntılarını sizler için derledik.

Sudan Nerede? Sudan Hangi Kıtada ve Nereye Yakın?

Sudan nerede sorusu, coğrafyanın ilgi alanı bir konudur. Dünya haritasındaki Afrika Kıt'asının olduğu bölüme baktığınızda Sudan direkt olarak gözünüze çarpacaktır. Bu sayede Sudan nereye yakın sorusuna da cevap bulmuş olacaksınız. Türkiyeden Sudana nasıl gidilir gibi konuları da merak edebilirsiniz. Sudan'a pasaportsuz gidilir mi sorusunun cevabını öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Sudan Nerede?

Sudan, Afrika'nın ortasında konuşlu, zaman zaman darbe haberleri ile gündeme gelen ülkelerden biridir. Türkiye'ye çok da uzak olmayan Sudan, Kızıldeniz'e kıyısı olan ve Afrika'nın orta kısmının doğusunda yer alır. Bu ülke, zaman zaman darbe haberleri ile gündeme gelir. Genel kültür kapsamında da bu ülkenin yerini merak eden çok sayıda kişinin olduğunu söyleyebiliriz.

Sudan Cumhuriyeti, Afirika'nın en geniş 3. ülkesidir. Ülkenin başkenti Hartum'dur. Ülkenin kuzeyinde Mısır, kuzeydoğusunda Kızıldeniz, doğusunda Eritre ve Etiyopya, güneyinde Güney Sudan, batısında Çad ve Orta Afrika Cumhuriyeti, kuzeybatısında ise Libya yer alır.

Türkiyeden Sudana Nasıl Gidilir?

Sudan, M.Ö. 5000 yılına kadar dayanan köklü bir tarihe sahiptir. 1.8 milyon km2 yüzölçümüne sahip olan ülke dünyanın en büyük 16. ülkesidir. 2011 yılında ülke Sudan ve Güney Sudan olarak ikiye bölünmüştür. Bu tarihe kadar Sudan, Afrika'nın en büyük ülkesi idi. Sonrasında ise bu unvanını Cezayir'e kaptırmıştır.

İstanbul'dan başkent Hartum'a direkt uçuşlar vardır. Yaklaşık 3 saat 15 dakika uçak yolculuğu ile Sudan'a ulaşabilirsiniz. Ülkeye pasaportsuz ve vizesiz gidilemez. Diplomatik pasaport haricindeki bordo ve yeşil pasaporta sahip olanlar bu ülkeye gitmek için vize almak zorundadır. Vize başvuruları da genellikle 15 gün içinde sonuçlandırılır. Dilerseniz Sudan'ı ziyaret etmek için tur şirketlerinden de yararlanabilirsiniz. Geziniz esnasında Sudan'ın köklü tarihi hakkında da bilgi sahibi olacaksınız.

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Sudan Nerede? Sudan Hangi Kıtada ve Nereye Yakın?
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