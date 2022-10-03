Sudra Nedir? Sudralar Kimler, Hangi Meslek Grubu, Hindistan Kast Sisteminde Yeri Ne?

Sudralar ile ifade edilen kast sınıfı en alt basamakta yer alan kişileri ifade eder. Dünyanın pek çok noktasında katı kuralları nedeniyle kabul görmeyen bu sistem Hindistan'da 1975 yılında yasaklandı. Lakin günümüzde hala bazı kırsal bölgelerde uygulanmaya devam ediyor. Kişilerde merak uyandıran Sudra kimdir, Sudralar ile ifade edilen kast sınıfı hangi meslek gruplarını kapsıyor ve daha merak edilen birçok detaya içeriğimizin devamından ulaşabilirsiniz.

Sudra Nedir? Kimler Sudra Sınıfına Dahil Edilir?

Dünyanın en katı sınıf ayrımı olarak tanımlanabilen kast sistemi kendi içerisinde 4 farklı gruba ayrılır. Sudra ismini alan sınıflandırma sistemin en alt tabakası olarak adlandırılabilir. Genel olarak meslek gruplarına göre yapılan bu sınıflandırma kendi içerisinde oldukça katı kuralları kapsar. Bu kuralların en sert olanlarından biri asla sınıf atlama gibi durumların bulunmamasıdır. Kişilerin içerisinde bulunacağı sınıf doğduğu anda belirleniyor. Örneğin kast sisteminin en üst sınıfı olarak kabul edilen brahmanların çocukları da yine brahman olabiliyor. Sınıf değişikliği yaşanmıyor.

Sudralar ile ifade edilen kast sınıfı hukuken asla kabul görülmeyen kişilerin yer aldığı alt tabakayı kapsar. Diğer sınıflar için bir ömür boyu çalışmak zorunda olan kişiler bu sınıfa dahil edilir. Genellikle köylüler ve kölelerin bulunduğu bir sınıftır. Çoğu kişi tarafından kötü kabul edilen birçok işi bu grupta yer alan kişiler yapmak zorundadır.

Sudra Sınıfı Hangi Meslek Gruplarını Kapsar?

Genel olarak "köle" olarak tanımlanan Sudralar, kast sisteminin diğer üç sınıfına hizmet etmekle yükümlüdürler. Bütün yaşamları söz konusu üst sınıfların en ağır işlerini yapmakla geçer. Esir kişilerden farkları yoktur. Hangi meslek gruplarını kapsadığına bakıldığında genellikle köylü olan kişilerin bu sınıfa dahil edildiği görülür. Lağım temizleme gibi oldukça ağır işlerde çalıştırılırlar. Hukuki açıdan hakları bulunmayan bu sınıf yine diğer sınıflara hizmetçilik etmekle yükümlüdür. Öte yandan diğer sınıfların din adına uyguladıkları tüm baskılar bu sınıf için meşru kabul edilir. Söz hakları bulunmadığı için kendilerine yapılan her türlü işkenceye sessiz kalırlar.

Sudraların Genel Özellikleri

Sudralar Hindistan kast sisteminde en çok ezilen sınıftır. Genel özelliklerini listelemek gerekirse;

Hayatları boyunca diğer üç üst sınıfa hizmet etmekle görevlidirler.

Hukuki açıdan kendilerine yapılan baskılara söz hakkı bulamazlar.

Köylülerin oluşturduğu bir gruptur.

Üst sınıftaki kişilerin istediği her türlü işi yapmakla yükümlüdürler.

Bu sınıfı kontrol altında tutmak için genellikle din kuralları kullanılır.

Diğer sınıfların emir ve isteklerini yapmakla yükümlü tutuldukları için itiraz hakları bulunmaz.

Esir ya da köle olan kişilerde bu grup içerisinde yer alır.

Erkekler genellikle üst sınıfların en ağır işlerini yaparken kadınlarda yine üst sınıf kadınların hizmetçisi, temizlikçisi ya da bunlara benzer görevlerde kullanılır.