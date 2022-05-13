Suffe Ne Demek? Ashab-I Suffe Nedir, Kimlerdir, Peygamber Efendimiz İçin Önemi Nedir?

Peygamber efendimizin Medine'de kaldığı zamanlar bazı yerlerde konaklamıştır. Bunlardan birisi de Mescid-i Nebevi'dir. Burada ailesiyle birlikte kalan peygamber efendimiz aynı zamanda orada bazı eğitimler vermekteydi. Burada Ashab-ı Suffe ön plana çıkmaktadır. Kur'an'da da bu yerle ilgili bir ayet bulunmaktadır. Bu nedenle Müslümanların kesinlikle bilmesi gereken konulardan biridir. Bu açıdan baktığımızda suffe nedir? Ashab-ı Suffe kimlerdir, önemi nedir? Sorularının cevapları yazımızda…

Suffe Ne Demek?

Suffe peygamber efendimizin zamanında oldukça önemli bir yer olarak karşımıza çıkmaktadır. Öncelikle suffenin islami açıdan ne anlama geldiğini öğrenmeden önce sözlükteki anlamını iyi bilmek gerekir. Suffe sözlükte "sofa, revak, üzeri örtülü geniş ve yüksek yer" anlamlarına gelir. Bu bağlamda Suffe kelimesinin islam açısından önemini anlamak daha kolaydır.

Suffe Nedir?

Peygamber efendimizin Medine'de bulunduğu zamanlarda Mescid-i Nebevi'yi yaptırmıştır ve burada yaşamıştır. Burada genelde bazı eğitimler verilmektedir. Eğitimlerin verildiği odalara da Suffe denilmektedir.

Suffe'de toplanan öğrencilere Kur'an-ı Kerim, Arapça Yazı, hadis-i şerifler ve çeşitli dini bilgiler öğretilirdi. Suffelilerin büyük kısmı kendilerini tamamen ruhi-manevi hayata vermiş bulunuyor, geceleri ibadetle, gündüzleri oruçla ve ilim tahsiliyle geçiriyorlardı. Bu nedenle buraya gelenlerin çoğu ilim ve irfan almaya gelmiş seçkin kişilerden oluşuyordu.

Ashab-ı Suffe Ne Demek?

Suffede kalanlar genelde İslam misafiri olarak geçmektedir. Çünkü oraya ailesi ve evi olmayan fakir insanlar gelmekteydi. Bu nedenle orada kalan bu kişilere Ashab-ı Suffe denmiştir. Bu kişileri peygamber efendimiz oldukça önemserdi. Hatta kendisine bir sadaka geldiğinde direkt onlara gönderirdi. Böylece peygamber efendimiz çoğu varlığını Ashab-ı Suffe ile paylaşmıştır.

Birçok kaynakta burada yaklaşık 70 kişinin kaldığı söylenmektedir. Burada kalan insanların gerçekten çok fakir olduğuna ve açlıktan bayıldıkları da kaynaklarda yer verilmiştir. Ayrıca bu yer ile ilgili birçok ayet bulunmaktadır ve genellikle ayetlerde fakir insanlara yardım etmenin öneminden bahsedilmiştir.

Suffa Ne Demek?

Suffa adı verilen yer Mescid-i Nebevi'de bulunmaktadır. Peygamber efendimiz tarafından Mescid-i Nebevi'nin duvarına bitişik olarak kurulmuş olan ve "suffa" adı verilen gölgelikte yaşayan; genellikle genç, bekar ve yoksul insanlardan oluşmaktadır. Burada yaşayanlara da Ashab-ı Suffa adı verilmiştir.

Bu kişiler; Medine'de ailesi olmayan, fakir, bir işle uğraşmayan, İslam'ı öğrenmeye çalışan kişilerden oluşmaktadır. Burada kalanlar Kur'an'ı ve sünnetleri çok iyi bir şekilde öğrenirlerdi ve bir yere öğretmen gönderileceği zaman bu kişiler arasından seçilirdi.