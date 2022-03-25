Sufi Ne Demek, Anlamı Nedir? TDK ‘ya Göre Sufilik Tanımı Ve Sufiyane Kelimesinin Anlamı

Arapça kökenli bir kelime olan sufi kelimesi dilimizde oldukça sık kullanılan bir kelimedir. Sözlük anlamına bakıldığında bu kelimenin aslında mutasavvıf anlamına geldiği görülebilir. TDK'ya göre sufilik tanımı ve sufiyane kelimesinin anlamı yazımızın devamında yer alıyor.

Sufi Ne Demek?

Sufi kelimesi Arapçadan dilimize girmiş bir kelimedir. Kökü yün olarak tanımlanan sûf kelimesidir. Sufiler ilk zamanlarda ibadet ile uğraşan kişilerdi. Bu kişilere abid, nasik, zahid gibi isimler de verilirdi. Sufi kelimesi de yine bu kişiler için kullanılan kelimelerden biridir.

Sufi Nedir?

Sufi mutasavvıf anlamına gelen bir kelimedir. İbadet ile yoğun olarak meşgul olan kişi olarak da tanımlanabilir. Çok eskilere dayanan bu kelime günümüzde de sıkça kullanılmaktadır. Daha çok yoğun ibadet eden kimseler için kullanılır.

Tasavvufta Sufilik

Tasavvuf alanında sufi kelimesi çok fazla kullanılır. Bu alanda kullanılan sufi kelimesi kendini ibadete bağlayan dünya hallerinden uzaklaşan kişi olarak tanımlanır. Sufililk kelimesi de tasavvuf kelimesi ile eşdeğerdedir. Tasavvuf ise İslam dinin bilinmeyen mistik yanları olarak kabul edilir.

Sufi Bakış Açısı Nedir?

Sufi kelimesinin ortaya çıktığı tarih tam olarak bilinmiyor. Manevi inancın tatmininden haz alan ve bunu kendine yaşam tarzı edinen kişiler sufi olarak anılır. Mevlana, Yunus Emre gibi isimler bu alanda oldukça bilinen kişilerdir.

Sufilerin Özellikleri

Sufiler sürekli olarak amellerinin muhasebesini yapan kişilerdir. Aynı zamanda hata ve günahlarını fark ederler. Acziyetleri nedeniyle daima Allah'a sığınan kişiler tövbe kapısında kendine yer edinmiş kimselerdir.