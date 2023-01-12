Şükufe Nihal Başar Kimdir? Şükufe Nihal Başar Şiirleri, Eserleri, Kitapları ve Edebi Kişiliği

Birçok edebi akımdan etkilenmiş, döneminin en önemli kadın şairlerinden olan Şükufe Nihal Başar merak edilen sanatçıların başında gelmektedir. Türk Kadınlar Birliği'nin kurucuları arasında olan sanatçının hayatı, şiirleri, eserleri çok merak edilmektedir. Sanatçıyı merak edenler bu metnin devamında Şükufe Nihal Başar'ın hayatı, eserleri, hangi edebi akıma ve şiir anlayışına sahip olduğunu rahatlıkla öğrenebilirler. Öyleyse haydi okuyalım…

Şükufe Nihal Başar Kimdir?

1896'da İstanbul'da doğan Şükufe Nihal Başar, eğitimine özel hocalardan ders alarak başlamıştır. Babasının memuriyeti sebebiyle eğitiminin ilk ve orta öğremine Osmanlı İmparatorluğu'nun farklı şehirlerinde devam etmiştir. Arapça, Farsça ve Fransızca öğrenen Şükufe Nihal Başar, küçük yaşta şiirler yazmaya başlamıştır. İlk yazısı 13 yaşında iken Mehasin gazetesinde yayınlandı. 1919 yılında Darülfünun'un Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü'nü bitirerek ''Türkiye'de Darülfünun'dan mezun ilk kadın'' unvanı almıştır. Türkiye'de kadın özgürlük mücadelesinin ilk temsilcileri ve savunucularından biri olan sanatçı Türk Kadınlar Birliği'nin kurucularındandır. Uzun süre İstanbul Kız Lisesi'nde coğrafya ve edebiyat öğretmenliği yapan Şükufe Nihal Başar, 1973'de İstanbul'da yaşamını yitirmiştir.

Şükufe Nihal Başar Şiirleri Nelerdir?

Şükufe Nihal Başar, babasının evde düzenlediği toplantılarda tanıdığı devlet adamları, şairler, yazarlardan aldığı ilhamla memleket meselelerine çok küçük yaşlarda ilgi duymuştur. Şiir yazmaya da çok küçük yaşlarda başlayan sanatçı, başlangıçta Tevfik Fikret'in etkisinde aruz ölçüsüyle şiirler yazmıştır. Darülfunun'dan mezun olan Şükufe Nihal Başar, mezun olduğu yıl ilk şiir kitabı ''Yıldızlar ve Gölgeler''i yayımlanmıştır. Zaman içinde Milli edebiyat akımının ilkelerine uygun olarak hece ölçüsünü kullanmaya başlamıştır. Güneş, Varlık, Aydabir, Çınaraltı, Şadırvan gibi dergilerde yayınlanan şiirlerinin çoğu hece vezniyle yazılmıştır. 1927'de yayımladığı "Hazan Rüzgarları"ndaki şiirlerinde kadın, yurt sorunları ve aşk konularını işledi.

Şükufe Nihal Başar'ın Edebi Kişiliği Nasıldır?

İlk şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanan sanatçı, sonra Milli Edebiyat Akımını benimseyerek hece ölçüsüne dönmüştür. Şiirlerinde romantik duyguları ele alan Şükufe Nihal Başar, hikaye ve romanlarında ise toplum sorunlarını ve kadınların yaşadığı problemleri konu almıştır.

Şükufe Nihal Başar'ın Kitapları nelerdir?

İstanbul'da çeşitli okullarda çalışan sanatçı, bir yandan da edebi yaşamına devam etmiştir. Şiirlerinin yanı sıra öyküler ve romanlar kaleme almıştır. 1928 yılında "Tevekkülün Cezası" adlı öykü kitabı ve ilk romanı "Renksiz Istırap" yayımlanmıştır. Eserlerinde genellikle lirim ve kadınsı içtenlik dikkat çekmiştir.

ŞİİR:

Yıldızlar ve Gölgeler (1919)

Hazan Rüzgarları (1927)

Gayya (1930)

Yakut Kayalar (1931)

Su (1933)

Sıla Yolları (1935)

Sabah Kuşları (1943)

Yerden Göğe (1960)

Şükufe Nihal / Şiirler (1975, ölümünden sonra toplu şiirler)

ROMAN:

Renksiz Istırap (1928)

Yakut Kayalar (1931)

Çöl Güneşi (1933)

Yalnız Dönüyorum (1938)

Domaniç Dağlarının Yolcusu (1946)

Çölde Sabah Oluyor (1951)

ÖYKÜ:

Tevekkülün Cezası (1928)

GEZİ NOTLARI:

Finlandiya (1935)