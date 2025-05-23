Sukulent Türleri - Çiçek Açan En Güzel Sukulent Çeşitleri ve İsimleri
Ev dekorasyonlarının olmazsa olmazı çiçeklerdir. Ev içerisinde ya da balkonda konumlandırabilecek en güzel bitkilerden biri de sukulentlerdir. Sukulent, su depolayan yapısı ve az bakım gereksinimiyle bilinen bitkilerdir. Üstelik bazı türleri vardır ki, muhteşem çiçekleri ile de dikkat çeker. Evinde çiçekli sukulent beslemek isteyenlerin öncelikle sukulent türleri hakkında bilgi sahibi olması ve çiçek açan en güzel sukulent çeşitleri ve isimleri nedir bilmelidir.
Çiçek açan sukulent türleri; iç mekanın yanı sıra balkon ve bahçeleri de renklendirerek doğanın güzelliklerini yaşam alanına taşımaya yardımcı olur. Sukulent türleri arasında en sevilen çiçek açan en güzel sukulent çeşitleri ve isimleri bulunur.
Sukulent Türleri Nelerdir?
Kendisi küçük fakat etkisi büyük bir dekorasyon dokunuşu sunan çiçek açan sukulentler, bakım kolaylığıyla da ön plana çıkıyor. Son yılların trend ev aksesuarı haline gelen sukulentler arasında çiçek açanlar da mevcut.
Çiçek Açan En Güzel Sukulent Çeşitleri ve İsimleri
Yalnızca yeşil yapraklarıyla değil, açtığı renkli çiçeklerle de yaşam alanına enerji katan sukulentler aşağıdaki gibi sıralanabilir:
- Crassula Perforata Variegata (Alacalı Düğmeler Dizisi): Yaprakları yeşil renkte olan bu bitkinin kenarlarında krem beyazı ya da sarı tonlarında bir çerçeve yer alır.
- Crassula Rupestris (Bebek Kolyesi): Yaprakları küçük yapıdadır ve kalp şeklindedir. Genellikle yeşil renkli olan yaprakları, bazen pembe veya kırmızı tonlarda da görülebilir.
- Echeveria Peacockii: Çiçeklerin rengi genellikle pembe ya da kırmızıdır.
- Senecio Rowleyanus (İnci Tanesi): Görüntüsü nedeniyle inci tanesi olarak adlandırılan bu bitki, farklı bölgelerde ise tespih çiçeği ve bezelye çiçeği olarak da karşımıza çıkar.
- Echeveria Elegans: Yumuşak yeşil renkli yapraklara sahip bu bitkinin, uç kısımlarında ise kırmızıya yakın bir renk tonu oluşur.
- Crassula Pellucida: Bu bitkinin yapraklarında; yeşil, mor, pembe, fuşya ve sarı gibi çok farklı renklere rastlamak mümkündür.
- Senecio Radicans (Muz Sukulent): Bu bitkinin yaprakları, güneş ışığına maruz kaldığında aynı anda yeşil, mavi ve gümüş renk tonlarına dönmesiyle bilinir.
- Crassula Ovata (Yeşim Bitkisi): Yıldız şeklinde çiçek açar. Bu çiçekler pembe veya beyaz renklerde olur. Uygun koşullar sağlandığında kış aylarında çiçek açan bir bitkidir.