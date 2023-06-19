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Giriş Tarihi: 19.6.2023 09:32 Son Güncelleme: 19.6.2023 09:32

Sukulent Türleri Nelerdir? En Güzel Çiçek Açan Sukulent Çeşitleri ve İsimleri

Sukulent, gövde, yaprak, sap ve yapraklarına su toplama yeteneği olan bitkilere verilen isimdir. Günümüzde çok sayıda sukulent türleri vardır. Göz alıcı görünümü ile dikkat çeken sukulentler, bakımı da zor olan bitkiler arasındadır. Az ya da çok sulanmaması gereken bu bitkiler, güzel görünümü ile herkesin dikkatini çeker. Çiçek açan sukulent çeşitleri isimleri ile ilgili merak edilenleri sizler için araştırdık ve konuyu yazımızda derledik.

Sukulent Türleri Nelerdir? En Güzel Çiçek Açan Sukulent Çeşitleri ve İsimleri

Sukulent türleri, farklı özellikleri ve güzellikleri ile öne çıkar. Çok ya da az sulanması halinde sukulentler buruşabilir ya da çürüyebilir. Bu da istenmeyen bir durumdur. Sukulent yetiştiriciliğinde en çok dikkat edilmesi gereken konu da bu bitkilerin yetiştirilmesidir. Sukulentlerin bir kısmı çiçek açarken bazılarının çiçek açma özelliği yoktur. Çiçek açan sukulent çeşitleri isimleri yazımızın devamında.

Sukulent Türleri

Sukulent, "özü ve suyu olan" demektir. Sukulentler, göz alıcı çiçeklerdir. Söz konusu çiçeklerin bakımında dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalar vardır. Bu kapsamda aşağıdaki hususlar dikkate almanızı tavsiye ediyoruz.

  • Sukulentler fazla ya da az sulanmamalıdır. Haftada bir kez sulanması yeterlidir.
  • Kış döneminde sulama periyodu 15 günde bire çıkarılabilir.
  • Sukulent saksısını evde güneş alan bir yere yerleştirmeniz gerekir.
  • Sıcak mevsimlerde saksınızı balkona, kış döneminde ise kapalı ortamda tutabilirsiniz.
  • Sukulent toprağının geçirgen ve gözenekli olmasını sağlayın.
  • Sukulent yetiştirmek için her türlü saksıyı kullanabilirsiniz.
  • Sukulent, soğuktan etkilenir. Bu nedenle kış döneminde saksıyı oda sıcaklığında tutmanız uygundur.

Çiçek Açan Sukulent Çeşitleri İsimleri

Günümüzde üretimi yapılan çok sayıda sukulent çeşidi vardır. Bu kapsamda öne çıkan ve çiçek açan sukulent çeşitleri aşağıda sıralanmıştır.

  • Kalandiva çiçeği
  • Yılan derisi çiçeği
  • Aloe vera
  • Tespih çiçeği
  • Para çiçeği
  • Eçeverya çiçeği

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Sukulent Türleri Nelerdir? En Güzel Çiçek Açan Sukulent Çeşitleri ve İsimleri
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