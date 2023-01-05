Süleyman Çelebi Kimdir? Süleyman Çelebi Eserleri, Hayatı, Edebi Kişiliği ve Yaşadığı Yüzyıl

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Süleyman Çelebi Kimdir?

Süleyman Çelebi, 1351-1422 yılları arasında yaşamış büyük alimlerden biridir. Kendisinin yaşadığı dönem Orahn Gazi dönemine denk gelir. Kendisi Osmanlı Sultanı 1. Murad'ın vezirlerinden olan Ahmet Paşa'nın oğludur. Dedesi Mahmed Bey ise Şeyh Edebali'nin torunudur.

Gençlik yıllarını doğduğu Bursa şehrinde geçiren Süleyman Çelebi, "Çelebi" unvanını Mevlevi tarikatı liderlerinden almıştır. Fakat kendisinin Mevlevi olduğuna dair herhangi bir bilgi, tarih kitaplarında yoktur. Dönemin meşhur alimlerinden olan Süleyman Çelebi'nin ilmi, padişah Yıldırım Bayezid'ın ilgisini çekmiştir. Söz konusu padişah kendisini Ulu Cami'ye imam olarak atamıştır. En ünlü eserlerinden olan Vesiletü'n Necat (Mevlid) da bu görevi esnasında yazılmıştır.

Süleyman Çelebi Eserleri

Süleyman Çelebi'nin en meşhur eseri Mevlid'dir. Söz konusu eserde Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'e övgüler vardır. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'in diğer peygamberlerden üstün olduğuna vurgu yapılmıştır. Süleyman Çelebi'nin diğer eserleri, günümüze ulaşamamış, yaşadığı dönemde de anonim olarak kaldığı düşünülmektedir.

Süleyman Çelebi 1422 yılında Bursa'da vefat etmiştir. Türbesi de bu şehirde bulunan Çekirge Yolu üzerindedir. Söz konusu büyük şahsiyet, Türk tarihi açısından özel bir konuma sahiptir. Ülkemizde de 2022 yılı Süleyman Çelebi yılı olarak ilan edilmiştir. 2022 yılı UNESCO tarafından da bu isimle anılmıştır. Süleyman Çelebi'nin Mevlid eserinden alıntılar günümüzde de kandil gecelerinde camilerimizde okunmaktadır. Son derece etkileyici ve büyüleyici ifadelerin olduğu bu eser, günümüz edebiyat derslerinde de konu olarak işlenmektedir.