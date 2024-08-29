Süleymaniye Camii Nerede, Hangi İlçede? Süleymaniye Camii Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Süleymaniye Camii, İstanbul'un farklı tarihi ve mimari yapılarından biridir. Osmanlı İmparatorluğu'nun büyük padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman tarafından 16. yüzyılda inşa ettirilen bu camii, İstanbul'un tarihi yarımadasında yer alır. Etkileyici bir destinasyon olan Süleymaniye Camii, şehrin simgelerinden biridir. Süleymaniye Camii nerede, hangi ilçede, yol tarifi ile nasıl gidilir soruları sıklıkla cevap aranmakla beraber kolaylık da cevabı bulunacak sorulardandır.
Süleymaniye Camii, İstanbul'un Fatih ilçesinde yer almaktadır. Şehrin tarihi yarımadasında, yedi tepeden birinin üzerinde yükselen cami, eşsiz bir manzaraya sahiptir.
Otobüs ile Ulaşım:
TAKSIM - BAKIRKÖY,Bakırköy - Taksim
TAKSIM - TOPKAPI - CEVIZLIBAĞ,Cevizlibağ - Topkapı - Taksim
28,Beşiktaş Meydan -Topkapi
28T,Topkapi-Topkapi
30D,Yenikapi Etkinlik Alani -Vadi
31E,Eminönü -Kuyumcukent
32,Cevatpaşa -Eminönü
32T,Yildirim Lunapark -Harbiye Askeri Müze
33,Giyimkent -Eminönü
33B,Esenler Bilim Parki -Eminönü
33E,Eminönü -Çifte Dutlar
33TE,Hz.Ali Camii -Eminönü
33Y,Eminönü -Giyimkent
35,Koca Mustafapaşa-Eminönü
35C,Harbiye Askeri Müze -Koca Mustafapaşa
36KE,Eminönü -Masalpark
36V,Çimen Cami -Vezneciler
38E,Gaziosmanpaşa Eğitim Ve Araştirma Hastanesi -616.Sokak