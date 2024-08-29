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Giriş Tarihi: 29.8.2024 15:47 Son Güncelleme: 29.8.2024 15:47

Süleymaniye Camii Nerede, Hangi İlçede? Süleymaniye Camii Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Süleymaniye Camii, Osmanlı mimarisinin en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilir ve İstanbul'un siluetini belirleyen en önemli yapılardan biridir. Mimar Sinan tarafından inşa edilen cami, hem dini bir mekan hem de bir sanat eseri olarak büyük öneme sahiptir. Muazzam bir kubbe, zarif minareler ve geniş bir avluya sahiptir. Süleymaniye Camii nerede, hangi ilçede, yol tarifi ile nasıl gidilir demeden önce bu eşsiz camii hakkında bir şeyler öğrenmek daha faydalı olacaktır.

Süleymaniye Camii Nerede, Hangi İlçede? Süleymaniye Camii Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Süleymaniye Camii, İstanbul'un farklı tarihi ve mimari yapılarından biridir. Osmanlı İmparatorluğu'nun büyük padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman tarafından 16. yüzyılda inşa ettirilen bu camii, İstanbul'un tarihi yarımadasında yer alır. Etkileyici bir destinasyon olan Süleymaniye Camii, şehrin simgelerinden biridir. Süleymaniye Camii nerede, hangi ilçede, yol tarifi ile nasıl gidilir soruları sıklıkla cevap aranmakla beraber kolaylık da cevabı bulunacak sorulardandır.

Süleymaniye Camii Nerede, Hangi İlçede?

Süleymaniye Camii, İstanbul'un Fatih ilçesinde yer almaktadır. Şehrin tarihi yarımadasında, yedi tepeden birinin üzerinde yükselen cami, eşsiz bir manzaraya sahiptir.

Süleymaniye Camii Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Otobüs ile Ulaşım:

  • TAKSIM - BAKIRKÖY,Bakırköy - Taksim

  • TAKSIM - TOPKAPI - CEVIZLIBAĞ,Cevizlibağ - Topkapı - Taksim

  • 28,Beşiktaş Meydan -Topkapi

  • 28T,Topkapi-Topkapi

  • 30D,Yenikapi Etkinlik Alani -Vadi

  • 31E,Eminönü -Kuyumcukent

  • 32,Cevatpaşa -Eminönü

  • 32T,Yildirim Lunapark -Harbiye Askeri Müze

  • 33,Giyimkent -Eminönü

  • 33B,Esenler Bilim Parki -Eminönü

  • 33E,Eminönü -Çifte Dutlar

  • 33TE,Hz.Ali Camii -Eminönü

  • 33Y,Eminönü -Giyimkent

  • 35,Koca Mustafapaşa-Eminönü

  • 35C,Harbiye Askeri Müze -Koca Mustafapaşa

  • 36KE,Eminönü -Masalpark

  • 36V,Çimen Cami -Vezneciler

  • 38E,Gaziosmanpaşa Eğitim Ve Araştirma Hastanesi -616.Sokak

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Süleymaniye Camii Nerede, Hangi İlçede? Süleymaniye Camii Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?
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