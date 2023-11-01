Sülfür Formülü - Sülfür Kimyasal Formülü Nedir, Nasıl Gösterilir?

Sülfür hem bazik yapıda olan hem de birkaç farklı çok atomlu molekül oluşturabildiği bilinen bir kimyasal elementtir. Bu elementin yaygın olarak kükürt adıyla da tanındığı belirtilebilir. Sülfürün çeşitli türevleri arasında ise oktasülfür ve kükürt dioksit yer alır. Bu elementin sembolü ve nasıl yazıldığı açıklanırken yanıtlanması gereken sorular sülfür kimyasal formülü nedir, nasıl gösterilir şeklindedir.

Sülfür Formülü - Sülfür Kimyasal Formülü Nedir?

Yaygın olarak kükürt ismiyle de bilinen sülfür bir element çeşididir. Bu elementin atom numarasının 16 olduğu bilinir. Doğada bol miktarda bulunduğu söylenen sülfür yaygın olarak bulunmasına rağmen oldukça değerlidir. Metalik bir element olmadığı görülen sülfürün birkaç farklı çok atomlu molekül oluşturabildiği de belirtilmelidir. Örneğin oktasülfürün parlak, sarı renkli ve kokusuz bir katı olduğu bilinir. Bu elementin kimyadaki formülünü merak edenlere ise aşağıdaki bilgiler aktarılabilir:

Sülfür kimyada genelde S2- formülüyle gösterilir.

Bu elementin bir türevi olan kükürt dioksit de SO2 formülüne sahiptir.

Sülfürün türevlerinden biri olan hidrojen sülfürün formülü ise H₂S şeklindedir.

Sülfür Nasıl Gösterilir?

Suda çözünmeyen, polar olmayan organik çözücülerde ise kolay bir şekilde çözünen sülfür kimyada nasıl gösterildiği sıklıkla araştırılan elementler arasındadır. Kükürt olarak da adlandırıldığı bilinen bu elementin soy gazlar haricindeki birçok element ile tepkimeye girmeye istekli olduğu görülür. Son derece bazik bir element olduğu bilinen sülfürün kimyadaki gösterimi ise S şeklindedir. Yani kimyada sülfürü temsil eden sembol S harfidir.