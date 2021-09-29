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Giriş Tarihi: 29.9.2021 14:01

Sulh eş anlamlısı nedir? Sulh kelimesinin eş anlamlısı

Sulh eş anlamlısı nedir? Sulh kelimesinin eş anlamlısı

Günlük hayatta cümle içinde birçok kelime kullanıyoruz. Bazen bu kelimelerin anlamını bilmeden kullanabiliyoruz. Yabancı kökenli bir sözcük olan sulh kelimesi de buna örnek verilebilir. Bu sözcüğü gerek günlük konuşmada ve sohbet esnasında mutlaka duymaktayız. Bu bağlamda sulh kelimesinin eş anlamlısı en çok araştırılan kelimeler arasındadır. Sulh eş anlamlısı nedir?

Anlamdaş sözcükler cümle içinde birbirinin yerine kullanılabilir. Pek çok kişi bu kelimelerin Türk Dil Kurumuna göre eş anlamlısını öğrenmeye çalışıyor. Özellikle yabancı kökenli sözcüklerin eş anlamlıları en çok araştırılan kelimeler arasında. Sulh kelimesi de buna bağlı olarak örnek gösterilebilir. Bu sözcüğün anlamı da insanlar arasında tartışma yaratabiliyor.

SULH KELİMESİNİN ANLAMI

Sulh sözcüğü Türkçeye Arapçadan geçmiş bir kelimedir. Buna bağlı olarak sulh eş anlamlısı ve bu kelimenin anlamı birçok kişi tarafından araştırılmaktadır. Sulh kelimesini çoğu kişi Atatürk'ün ''Yurtta sulh cihanda sulh'' sözünden hatırlayacaktır. Burada da söylendiği gibi sulh kelimesi ''genel olarak toplumlar için dile getirilmiş olan barış'' anlamında kullanılmaktadır.

SULHUN EŞ ANLAMISI

Sulh kelimesi eskiden daha çok kullanılan bir kelime olduğu için artık insanlar bu kelimenin yerine eş anlamlısını kullanmaya başladı. Günümüzde önemli bir yer tutan barış sözcüğü sulh sözcüğünün eş anlamlısıdır. Bilindiği gibi barış kelimesi Türkçede çoğu yerde karşımıza çıkmaktadır. Özellikle diplomatik konularda barış kelimesi oldukça fazla kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra özel isim olarak da günlük hayatta önemli bir yer tutmaktadır.

SULH KELİMESİNE ÖRNEKLER

Genelde siyasi ve diplomatik ilişkilerde duyduğumuz sulh kelimesi eskiden oldukça fazla kullanılmaktaydı. Günümüzde de pek çok kişi tarafından kullanılsa da yavaş yavaş önemi azalmaya devam etmektedir. Bu yüzden sulh kelimesinin tek eş anlamlısı olan barış kelimesi tercih edilmektedir. Aynı zamanda sulh kelimesinin zıt anlamlısı da savaştır.

  • Sulhun sağlanması için bütün devletler devreye girdiler.
  • İnsanların sulh için çalışmaları çok normal.
  • Dünyada sulhun sağlanması için bütün insanlar gayret etmelidir.
  • Sulh tek çözüm olarak gündeme gelmelidir.

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