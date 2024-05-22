Sulh Eş Anlamlısı Nedir? Sulhun Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Kelime olarak uzlaşma ve anlaşma anlamına gelen sulh kelimesin kökeni Arapça dilidir. Özellikle devletler arası anlaşma metinlerinde sıkça karşımıza çıkan sulh kelimesinin eş anlamlı bir Türkçe karşılığı bulunmaktadır. Zaman içinde yerini Türkçe karşılığına bırakan sulhun eş anlamlısı ve sulhun eş anlamlısının cümle içinde kullanımının bilinmesinde özellikle eski metinleri inceleyenler için önemlidir.

Sulh Eş Anlamlısı Nedir?

Günümüz dilinde sıkça kullanılan ve erkek çocuklara isim vermek için de tercih edilen barış kelimesi sulh sözcüğünün Türkçe eş anlamlı karşılığıdır.

Sulhun Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Sulh kelimesini içeren akla gelen ilk cümle olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta sulh cihanda sulh sözü gelmektedir. Bunun yanı sıra sulh kelimesinin eş anlamlısının cümle içinde kullanımı cümlede ifade güçsüzlüğüne yer açmamakla beraber dilimize daha çok yerleşmiştir

Yurtta barış dünyada barış!

Uzun süren müzakereler sonucunda iki ülke arasında barış sağlandı.

Barış herkesin hayalidir ve bunun için herkes çaba göstermelidir

Aile içindeki barış ve huzurun sağlanması aile içerisindeki herkesin sorumluluğundadır.

Barış toplumun her kesimi için önemli bir değerdir.

Barış ortamı, ekonomi ve iş dünyasının gelişmesi için elzemdir.