Sultan Alparslan Kimdir? Selçuklu İmparatoru Alp Arslan Dönemi Özellikleri, Savaşları ve Selçuklu Haritası

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Sultan Alparslan Kimdir?

Sultan Alparslan, Çağrı Bey'in son eşinden dünyaya gelen ve amcası Tuğrul Bey'den sonra Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci hükümdarı olan önemli bir devlet adamıdır. 26 Ağustos 1071'de ordusundan tam 4 kat büyük olan Bizans ordusuna karşı kazandığı büyük zaferle, asırlarca konuşulacak taktik ve stratejik bir başarıya imza atmıştır. Bu başarısı ile Türklerin Anadolu'ya giriş sürecini hızlandırmıştır.

Selçuklu İmparatoru Alp Arslan Dönemi Savaşları

Günümüzdeki birçok tarih kaynağında Alparslan, Selçuklu tarihinin en büyük ve en önemli hükümdarı olarak gösterilir. Alparslan denildiğinde akla gelen en önemli savaş kuşkusuz Malazgirt Savaşı'dır. O dönemde Bizans İmparatoru olan Romen Diyojen, bu savaş sonrasında esir alınmıştır. Bu savaşta izlenen strateji ve pusu harekâtı, Harp Tarihi kitaplarında da örnek olarak gösterilir. Sultan Alparslan'ın Malazgirt Savaşı'na kefeni ile katılması, askerlerin moral ve motivasyonunu önemli oranda artırmıştır.

Sultan Alparslan, iyi bir savaşçı olduğu gibi savaş ahlakı da ön plana çıkan bir hükümdardır. Savaşta esir alınan Romen Dijojen, belli bir süre sonra ülkesine iade edilmiş ve Bizans, uzun yıllar Selçuklu Devlenti'ne bağımlı bir devlet gibi kabul edilmiştir. Ülkesine iade edilen Romen Diyojen tahttan indirilerek halkı tarafından öldürülmüştür.

Sultan Alparslan'ın Çocukları ve Ölümü

Sultan Alparslan'ın 9 erkek ve 3 kız olmak üzere 12 çocuğu vardır. Oğullarının adı Muizzeddin Melikşah, İzzeddin Arslan Argun, Tacüddevle Tutuş, Böri Bars, Ayaz, Tuğrul, Arslan, Togan, Tekiş'tir. Kızlarının isimleri ise Fülane, Ayşe ve Züleyha'dır.

Sultan Alparslan, Batı Karahanlılar üzerine düzenlediği sefer sırasında, Ceyhun Nehri'nin geçilmesinden sonra Berzem isimli kale komutanı tarafından hançerlenmiştir. Bu yaralanma sonunda 24 Kasım 1072 yılında vefat etmiştir. Alparslan, vefat etmeden önce oğulları içinden Melikşah'ın yerine geçmesini çevresindekilere vasiyet etmiştir.

Türk tarihinin en önemli hükümdarları arasında kabul edilen Sultan Alparslan, 43 yıllık kısa ömrüne çok önemli zaferler sığdırmıştır. Birçok özelliği ile örnek alınacak bir devlet adamı olarak kabul edilmiştir.