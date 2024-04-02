Sultan Alparslan’ın Mezarı Nerede? Sultan Alparslan Nerede Vefat Etti, Mezarı Hangi Ülkede?

Doğum adı Muhammed bin Davud Çağrı iken daha sonra yaptığı fetihlerle Sultan Alparslan adını almıştır. Türk tarihinde Anadolu'ya düzenlediği akınlar ile bilinen Türk hükümdarı ve komutanıdır. Büyük Selçuklu tarihi anlatılırken sultan Alparslan ile ilgili fetih ve savaşlar konu edilmektedir. Yaşamı ve fetihler anlatılan Sultan Alparslan'ın vefatı ve mezarına dair bilgiler de verilmektedir. Bunlar Sultan Alparslan'ın mezarı nerede Sultan Alparslan nerede vefat etti ve mezarı hangi ülkede bilgileridir.

Sultan Alparslan'ın Mezarı Nerede ve Hangi Ülkede?

Sultan Alparslanın ölüm zamanı, nedeni ve mezarının yeri tam olarak bilinmese de farklı tarihçilerin bilgileri bir araya getirildiğinde ölüm yeri ve sebebine dair bilgileri doğrulmak mümkün olmaktadır. Sultan Alparslan, Batı Karahanlılar üzerine düzenlediği askeri sefer esnasında Ceyhun Nehri'ni geçip Berzem Kalesi'ni almıştır. Kale komutanı Berzem'i (Yusuf el-Harezmi) huzuruna çağırmıştır. Berzem'i (Yusuf el-Harezmi) Sultan Alparslan'ı burada bıçaklayarak ağır yaralamış ve bunun sonucunda da dört gün sonra da (24 Kasım 1072) vefat etmiştir.

Vefatı üzerine Sultan Alparslan, Türkistan'ın Merv şehrine defnedilmiştir. Sultan Alparslan'ın defin yeri burası olsa da mezarının tam yeri daha sonra kaybolmuş ve günümüzde tam yeri bilinmemektedir.

Sultan Alparslan Nerede Vefat Etti?

Büyük Selçuklu Devletinin kurucusu olan ve Horasan Valisi Çağrı Bey'in oğlu, Selçuklu Sultanı Tuğrul Beyin yeğeni olan Sultan Alparslan, Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci hükümdardır. Sultan Alparslan'ın doğum tarihi farklı kaynaklarda 1029 ve 1032 yılları arasında gösterilmektedir. Tarihçilerin cesur ve akıllı bir hükümdar olarak söz ettikleri Sultan Alparslan, küçük yaşlarda ok atmayı öğrenmiş ve ata binmeyi öğrenmiştir. Tahta geçtikten sonra hükümdarlığı boyunca hem horasan bölgesinde hem de Anadolu'ya gerçekleştirdiği başarılı akınlar ile tanınmıştır. Bu bilgilerin yanında yaşamı ile ilgili vefatının nerede ve nasıl olduğu da önem taşımaktadır.

Seferleri esnasında Sultan Alparslan, Karahanlıların kendi aralarındaki iç mücadelesinden faydalanmak ve de Selçuklu topraklarına yapılacak olan akınları engellemek için eylül ayının sonlarına doğru 200.000 kişilik büyük bir ordu ile Türkistan üzerine sefere çıkmıştır. Seferde bir süre kuşatma altında olan Barzam (Berzem) kalesini teslim aldı. Sultan Alparslan'ın huzuruna çıkan kale kumandanı Yusuf Harizmi'nin çizmesine sakladığı bıçakla bıçaklanarak ağır yaralanmış ve dört gün sonra da ölmüştür. Mezarının Merv şehrinde olduğu bilinse de mezarının yeri tam olarak bilinmemektedir.