Sultan Mesut Dönemi Özellikleri – Selçuklu Sultanı 1. Mesut Kimdir, Nasıl Öldü, Kim Öldürdü?

Selçuklu Sultanları arasında en uzun süre tahtta kalmasıyla bilinen Sultan 1. Mesut dönemi, Selçuklu tarihinde yaşanmış en önemli olayların gerçekleştiği dönemlerden bir tanesidir. Bu yüzden çok sayıda tarih sever internette Sultan Mesut kimdir, Selçuklu sultanı 1.mesut nasıl öldü, yerine tahta kim geçti gibi soruların yanıtını internette araştırmaktadır. Selçuklu sultanı 1. Mesut hakkında bilmeniz gereken her şeyin derlendiği bu içerik sabah.com.tr'de!

Selçuklu Sultanı 1. Mesut Kimdir?

Selçuklu Sultanı 1. Kılıçarslan'ın vefatından sonra tahta oğlu Şahin Şah geçmiştir. Üvey kardeşi olan Şahin Şah'ın Selçuklu hükümdarı olması üzerine 1. Mesut, kayınpederi olan Danişmentli Emir Gazi'nin desteği ile kardeşini mağlup ederek 1116 yılında Selçuklu Devleti tahtının yeni sahibi olmuştur.

Sultan Mesut Dönemi Özellikleri

Sultan Mesut 40 yıl tahtta kalmayı başararak en uzun süre tahtta kalan Selçuklu hükümdarı olmuştur. Döneminin çok sayıda önemli özelliği vardır.

Tahta çıkarken Danişmentlerin desteğini alan Sultan 1. Mesut bir süre onlara bağlı hareket etmek zorunda kalmıştır. Bu işbirliği Bizans'a karşı çok sayıda zafer kazanılmasına da katkıda bulunmuştur.

Sultan Mesut döneminin en önemli özelliklerinden biri Batı kaynaklarında Anadolu için ilk defa Turkia(Türkiye) tabirinin kullanılmasıdır.

Selçuklu Türkiye'sinde ilk imar ve şehirleşme faaliyetleri bu dönemde başlamıştır.

Danişmentlerin baskısından kurtulabilmek için kayınpederinin ölümü üzerine yaşanan taht kavgasını fırsat bilip Ankara, Çankırı, Kastamonu ve Elbistan'ı Selçuklu topraklarına katmıştır.

Sivas ve Malatya'yı da Danişmentlerden alarak Anadolu'daki Danişment hâkimiyetine son vermiştir.

2. Haçlı ordusunu Konya yakınlarında mağlup ederek Anadolu'daki hâkimiyetini iyice güçlendiren Sultan 1. Mesut Selçuklu Devleti'nin en güçlü zamanlarından birinin yaşanmasının baş kahramanı olmuştur.

Ilımlı politikaları sayesinde Türkiye toprakları üzerinde yaşayan çok Rumları ve Ermenileri itaati altına almıştır.

Anadolu Selçuklu Devleti'nin ilk bakır parası Sultan 1. Mesut döneminde basılmıştır.

40 yıl boyunca tahtta kalarak en uzun süre görev yapan Anadolu Selçuklu padişahı olmuştur.

Selçuklu Sultanı 1. Mesut Nasıl Öldü?

Kilikya Ermeni Kralı'nın topraklarını genişletmek amacıyla Bizans ve Selçuklu topraklarına saldırması üzerine Sultan 1. Mesut, Bizans imparatoru ile anlaşarak ordusu ile birlikte Kilikya'ya doğru harekete geçmiştir.

Ermenilerin yoğun direnişi ile karşılaştıktan sonra Sultan Mesut ilerlemek istememiş ve ordusu ile birlikte geri çekilmiştir. Kilikya konusunda ittifak yaptığı Bizans imparatorunun isteği üzerine 1154 yılında tekrar Kilikya'ya doğru sefere çıkılmıştır. Bu sefer doğal afetler yüzünden ordusu ile birlikte geri çekilmek zorunda kalan Sultan Mesut, seferden döndükten hemen sonra hastalanmıştır. On ay süren hastalığın sonucunda ise 1155 yılında vefat etmiştir.

Sultan 1. Mesut'tan Sonra Tahta Kim Geçti?

1. Mesut vefatından önce ülkesini üç oğlu arasında paylaştırmış, veliaht olarak ise 2.Kılıç Arslan'ı ilan etmiştir. Buna rağmen ölümünden kısa süre sonra çocukları arasında taht kavgaları başlamıştır.