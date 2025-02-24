Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Sultangazi Hangi Yakada? Sultangazi Avrupa Yakası’nda Mı, Anadolu Yakasında Mı?
Giriş Tarihi: 24.2.2025 15:59 Son Güncelleme: 24.2.2025 15:59

Sultangazi Hangi Yakada? Sultangazi Avrupa Yakası’nda Mı, Anadolu Yakasında Mı?

İstanbul’un hızla büyüyen ilçelerinden biri olan Sultangazi, son yıllarda artan konut projeleri, altyapı çalışmaları ve sanayi alanlarıyla dikkat çeken bir bölgedir. İlçenin genişleyen ulaşım ağı, İstanbul’un merkezi bölgelerine erişimi kolaylaştırırken, yeni yapılan yollar ve toplu taşıma hatları sayesinde şehir içinde önemli bir bağlantı noktası haline gelmiştir. Sultangazi hangi yakada, Avrupa Yakası’nda mı, Anadolu Yakasında mı gibi sorular seyahat edecek birinin ilgisini çekmektedir.

Sultangazi Hangi Yakada? Sultangazi Avrupa Yakası’nda Mı, Anadolu Yakasında Mı?

Sultangazi'nin tarihi geçmişi, diğer İstanbul ilçelerine kıyasla daha yenidir. Uzun yıllar boyunca kırsal ve ormanlık alan olarak kullanılan bölge, özellikle 1980'lerden sonra hızla göç alarak yerleşim yeri haline gelmiştir. 2008 yılında Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan ve Esenler ilçelerinden ayrılarak bağımsız bir ilçe statüsü kazanmıştır. Sultangazi hangi yakada, Avrupa Yakası'nda mı, Anadolu Yakasında mı gibi sorular İstanbul'un genişleyen yerleşim bölgeleriyle ilgilenenler için açıklayıcı olmaktadır.

Sultangazi Hangi Yakada?

Sultangazi, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer almaktadır. İlçenin kuzeyinde Eyüpsultan, doğusunda Gaziosmanpaşa, güneyinde Esenler ve batısında Başakşehir ilçeleri bulunmaktadır. İstanbul'un Avrupa Yakası'nda konumlanan Sultangazi, özellikle kara yolu ulaşımı açısından stratejik bir bölgede yer almaktadır.

Sultangazi Avrupa Yakası'nda Mı, Anadolu Yakasında Mı?

Hızla büyüyen yerleşim alanları, sanayi bölgeleri ve genişleyen altyapı çalışmalarıyla Sultangazi, İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki en önemli gelişim gösteren ilçelerinden biri olmaya devam etmektedir. İlçenin doğrudan bir deniz kıyısı bulunmamakla birlikte, Avrupa Yakası'ndaki ana arterlere yakın olması nedeniyle İstanbul'un diğer ilçeleriyle güçlü bir ulaşım bağlantısına sahiptir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sultangazi Hangi Yakada? Sultangazi Avrupa Yakası’nda Mı, Anadolu Yakasında Mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA