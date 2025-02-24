Sultangazi Hangi Yakada? Sultangazi Avrupa Yakası’nda Mı, Anadolu Yakasında Mı?

Sultangazi'nin tarihi geçmişi, diğer İstanbul ilçelerine kıyasla daha yenidir. Uzun yıllar boyunca kırsal ve ormanlık alan olarak kullanılan bölge, özellikle 1980'lerden sonra hızla göç alarak yerleşim yeri haline gelmiştir. 2008 yılında Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan ve Esenler ilçelerinden ayrılarak bağımsız bir ilçe statüsü kazanmıştır. Sultangazi hangi yakada, Avrupa Yakası'nda mı, Anadolu Yakasında mı gibi sorular İstanbul'un genişleyen yerleşim bölgeleriyle ilgilenenler için açıklayıcı olmaktadır.

Sultangazi Hangi Yakada?

Sultangazi, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer almaktadır. İlçenin kuzeyinde Eyüpsultan, doğusunda Gaziosmanpaşa, güneyinde Esenler ve batısında Başakşehir ilçeleri bulunmaktadır. İstanbul'un Avrupa Yakası'nda konumlanan Sultangazi, özellikle kara yolu ulaşımı açısından stratejik bir bölgede yer almaktadır.

Sultangazi Avrupa Yakası'nda Mı, Anadolu Yakasında Mı?

Hızla büyüyen yerleşim alanları, sanayi bölgeleri ve genişleyen altyapı çalışmalarıyla Sultangazi, İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki en önemli gelişim gösteren ilçelerinden biri olmaya devam etmektedir. İlçenin doğrudan bir deniz kıyısı bulunmamakla birlikte, Avrupa Yakası'ndaki ana arterlere yakın olması nedeniyle İstanbul'un diğer ilçeleriyle güçlü bir ulaşım bağlantısına sahiptir.