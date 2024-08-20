Sülüklü Han Nerede, Hangi İlçede? Diyarbakır Sülüklü Han Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Hanlar, İslam dünyasında ve özellikle Osmanlı İmparatorluğu döneminde ticaretin ve sosyal yaşamın kalbinin attığı yerler olarak bilinir. Bu yapılar, kervanların konakladığı, tüccarların mal değiştirdiği, haberlerin yayıldığı ve sosyal etkileşimin yoğun olduğu mekânlardı. Diyarbakır da, önemli bir ticaret merkezi olması nedeniyle birçok hanın inşa edildiği bir şehir olmuştur. Diyarbakır Sülüklü Han nerede, hangi ilçede, yol tarifi ile nasıl gidilir gibi sorular Diyarbakır hakkında bize birçok bilgi verir.

Sülüklü Han Nerede, Hangi İlçede?

Diyarbakır ilinin Sur ilçesi sınırları içerisinde bulunan bu han, 1683 yılında Hanilioğlu Mahmut Çelebi ve kız kardeşi Atike Hatun tarafından yaptırılmıştır. Geçmişten günümüze birçok tadilattan geçen Han en son 2010 yılında tadilat görmüştür. Sülüklü Han'dan Bahsedecek olursak, Han geçmişte üç katlı, er katında 18 odanın bulunduğu ve zemin katının da ahır olarak kullanılan bu yer, günümüze sadece tek kat olarak gelebilmiştir.

Diyarbakır Sülüklü Han Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Özel aracıyla diğer şehirlerden gelecek olan kişiler için Diyarbakır ile şehirler arasındaki mesafe önemlidir. Diyarbakır Ankara arası 1000 km, İstanbul arası 1454 km, Elazığ Arası 153 km, Malatya Arası 251 km, Şanlıurfa Arası 176 km, Adıyaman Arası 205 km, Mardin Arası 95 km uzaklıktadır.

Diyarbakır ilinin Sur ilçesi sınırları içerisinde bulunan bu han, Eski demirciler çarşısının içinde kalıyor. Balıkçılarbaşı'nda Yoğurt Pazarı'na girdikten sağdaki ilk sokakta Kazancılar sokağında bulunuyor. Gazi caddesine araç girmediğinden dolayı aracınızı park ederek buraya gelebilirsiniz.

Toplu taşıma ile gelecekler, Sur ilçesine gelen dolmuş ve minibüslere binerek Diyarbakır surları olarak bilinen alanda indikten sonra Araç trafiğine kapalı olan Gazi caddesinden yürüyerek geçebilirsiniz.

Havalimanı, Bağlar Merkez ilçesinde bulunur. Şehir merkezine uzaklığı 6km.dir. Havalimanımıza taksi, şehir içi minibüsleri ve otobüsleri ile Diyarbakır'ın her yerine gelebilirsiniz.

Demiryolu ile Gelecekler, tren garından şehir içi minibüsleri, otobüsleri ve taksi ile ulaşım çok kolaydır. Tren garına İstanbul Haydarpaşa Garından Diyarbakır'a düzenli seferler yapılmaktadır.