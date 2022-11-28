Sümbül Çiçeği Anlamı Ve Hikayesi Nedir? Neyi Simgeler, Sümbül Ne Demek?

Sümbül, buketlerin ve çiçek aranjmanlarının vazgeçilmezlerinden biridir. Hyacinthus cinsidir ve Hyacinthaceae familyasının bir üyesidir. Bu gruba dahil edilmeden önce, büyük Liliaceae familyasının içinde bir tür olarak sınıflandırılmıştır. Sümbül Akdeniz ülkelerinde, Orta Doğu'da ve Orta Asya'da yoğun olarak bulunan bir çiçektir. Genel itibariyle Akdeniz bölgelerine özgüdür. Türkiye de Sümbül yetiştiriciliği yapan ülkeler arasındadır. Yoğun ve çok hoş kokulu bir kümede toplanan yıldızlı çiçekleri, Sümbülü bahçelerin en çok tercih edilen gözde çiçeklerinden biri yapar.

Sümbül Çiçeğinin Özellikleri Nelerdir?

Bu gösterişli bitkinin ilkbaharda çiçek açmasını sağlamak için ekim programına uymak ve bazı unsurlara dikkat etmek gerekir. Sümbül soğanlarının mükemmel bir şekilde ekilmesi için doğru bilgiye sahip olmak önemlidir. Ekim için en doğru zaman, sonbahar aylarıdır. Mart ve Mayıs ayları boyunca çiçek verir. Bazı durumlarda Şubat ayında da çiçek almak mümkün olabilir. Genel olarak güneş ışığı alabilen ve hafif gölgeli yerlere ekilmelidir. Uzunluğu iyi bakılmasına bağlı olarak 15 ila 20 santimetre arasında değişir.

Sümbül, çok fazla renge sahip çiçeklerden biridir. Bugün, beyazdan pastel tonlarına kadar değişen bir renk yelpazesi vardır. Aralarında pembe, kırmızı, beyaz, sarı, turuncu tonları da bulunur.

Yaprak döken bir yapıya sahiptir ve bu nedenle çok yıllı bitkiler arasındadır. Uzun ömürlü olması, tercih edilmesindeki en büyük etkenlerden biridir. Mart ayından Mayıs'a kadar çiçek açarak bahçeleri ve evleri süsler. Kışın çiçeklenmesini hızlandırmak ve yaz sonuna kadar solmamasını sağlamak ise zor değildir.

Sümbülün en yaygın türü, mavi rengi olan oryantal Sümbüldür. Latince ismi Hyacinthus orientalis'dir. Ancak Hollandalı bahçıvanların uzun yıllar süren çalışmaları sonucunda, renk çeşitleri artmıştır.

Sümbül aynı zamanda en çok tercih edilen kesme çiçeklerdendir. Düğünlerde, davetlerde ve diğer etkinliklerde çokça kullanılır.

Sümbül Çiçeğinin Anlamı Nedir?

Bu çiçek, sert iklim koşullarına dayanabilen oldukça uzun ömürlü bir bitkidir. Hazar Denizi yakınlarındaki İran ve Türkmenistan'ın bazı bölgelerinde yoğun olarak rastlanır.

İlkbaharda çiçek veren en güzel bitkilerdendir. Bitki başına birçok yıldız çiçeği ile açık pembeden koyu eflatuna kadar değişen tonlara sahiptir. Yumuşak soluk mavi, dikkat çekici koyu mavi ve çivit de dahil olmak üzere baskın mavi tonları vardır.

Sümbülün dünyada kabul gören genel etimolojik anlamına bakıldığında, Yunan mitolojisinin etkisi görülür. Sümbül'ün batı rüzgarı tanrısı Zephyr tarafından öldürülen Hyakinthos (Hyacinthus) adında yakışıklı bir genç adam hakkındaki Yunan efsanesinden doğduğu düşünülmektedir.

Yunan mitolojisinde, genç bir adamın saygısını kazanabilmek için güneş tanrısı Apollon ve Batı rüzgarı tanrısı Zephyr bir kavgaya tutuşur. Apollo, genç ve yakışıklı Hyakinthos'a nasıl disk atılacağı hakkında ders verir. Zephyr bu duruma o kadar sinirlenir ki, Apollo'nun atışlarda başarısız olması için diske üfler. Böylece disk şiddetli bir şekilde Hyakinthos'a çarpar. Genç adam bu darbeden sonra ölür. Bu duruma çok üzülen Apollo, kan damlalarının biriktiği yerden güzel bir çiçeğin baş gösterdiğini fark eder. Ölen gencin anısına çiçeğe Sümbül adını verir.

'Sümbül' kelimesi ise esasen Farsça'dır. 'Başak' ve 'filiz' anlamını taşır. Farsça'da, Arapça'da ve Osmanlıca'da Başak burcuna 'Sümbüle' adı verilmiştir. Bu yüzden bu burç ile de bağlantılı bir çiçektir.

Renklerine Göre Sümbül Anlamı Nelerdir?

Bu çiçeğin anlamı renklerine göre değişir.