Sümbül Çiçeği Anlamı Ve Hikayesi Nedir? Neyi Simgeler, Sümbül Ne Demek?

Sümbül, buketlerin ve çiçek aranjmanlarının vazgeçilmezlerinden biridir. Hyacinthus cinsidir ve Hyacinthaceae familyasının bir üyesidir. Bu gruba dahil edilmeden önce, büyük Liliaceae familyasının içinde bir tür olarak sınıflandırılmıştır. Sümbül Akdeniz ülkelerinde, Orta Doğu'da ve Orta Asya'da yoğun olarak bulunan bir çiçektir. Genel itibariyle Akdeniz bölgelerine özgüdür. Türkiye de Sümbül yetiştiriciliği yapan ülkeler arasındadır. Yoğun ve çok hoş kokulu bir kümede toplanan yıldızlı çiçekleri, Sümbülü bahçelerin en çok tercih edilen gözde çiçeklerinden biri yapar.
Bu çiçek, sert iklim koşullarına dayanabilen oldukça uzun ömürlü bir bitkidir. Hazar Denizi yakınlarındaki İran ve Türkmenistan'ın bazı bölgelerinde yoğun olarak rastlanır.
İlkbaharda çiçek veren en güzel bitkilerdendir. Bitki başına birçok yıldız çiçeği ile açık pembeden koyu eflatuna kadar değişen tonlara sahiptir. Yumuşak soluk mavi, dikkat çekici koyu mavi ve çivit de dahil olmak üzere baskın mavi tonları vardır.
Sümbülün dünyada kabul gören genel etimolojik anlamına bakıldığında, Yunan mitolojisinin etkisi görülür. Sümbül'ün batı rüzgarı tanrısı Zephyr tarafından öldürülen Hyakinthos (Hyacinthus) adında yakışıklı bir genç adam hakkındaki Yunan efsanesinden doğduğu düşünülmektedir.
Yunan mitolojisinde, genç bir adamın saygısını kazanabilmek için güneş tanrısı Apollon ve Batı rüzgarı tanrısı Zephyr bir kavgaya tutuşur. Apollo, genç ve yakışıklı Hyakinthos'a nasıl disk atılacağı hakkında ders verir. Zephyr bu duruma o kadar sinirlenir ki, Apollo'nun atışlarda başarısız olması için diske üfler. Böylece disk şiddetli bir şekilde Hyakinthos'a çarpar. Genç adam bu darbeden sonra ölür. Bu duruma çok üzülen Apollo, kan damlalarının biriktiği yerden güzel bir çiçeğin baş gösterdiğini fark eder. Ölen gencin anısına çiçeğe Sümbül adını verir.
'Sümbül' kelimesi ise esasen Farsça'dır. 'Başak' ve 'filiz' anlamını taşır. Farsça'da, Arapça'da ve Osmanlıca'da Başak burcuna 'Sümbüle' adı verilmiştir. Bu yüzden bu burç ile de bağlantılı bir çiçektir.
Bu çiçeğin anlamı renklerine göre değişir.