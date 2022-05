Sümer Mitolojisi Tanrıları Ve Yaratıkları: Sümer Mitolojisi Efsaneleri, Mitleri Ve Özellikleri Nelerdir?

Sümerler yazıyı bulmaları ile ilkokul zamanından bu yana öğrencilere öğretilir ve medeniyete yapmış oldukları katkılardan bahsedilir. Fakat bunun diğer bir boyutu olarak Sümerler aslında mitolojik öğeler konusunda da çok zengindir ve inandıkları çoktanrılı din kendi dönemlerinin en karmaşık ve detaylı dinlerinden biridir.

Sümer Mitolojisi Tanrıları

Sümer mitolojisinde yedi büyük ana tanrı vardır, bunlar sırasıyla aşağıda listelendiği gibidir.

1 – An (Anu): An, Sümerlerin gök tanrısıdır. Bu mitolojide Tanrı Uraş'ın torunu olan An daha sonra Uraş ile de özdeşleşmiştir.

2 – Enlil (Ellil): Mezopotamya'da yer alan tanrılar panteonunun en mühim tanrılarından olan Enlil ya da Ellil, hava ve rüzgârın tanrısıdır.

3 – Enki (Ea): Sümerlerin su tanrısıdır. Akad dilinde Ea olan tanrı bilgeliği simgelerken deniz ve ırmakların da tanrısıdır.

4 – Ninhursag (Nintu, Ninmah): Ninhursag Doğurgan kraliçe olarak tanınmaktadır Panteonda tanrıça olarak yerini almış olan Ninhursag'a aynı zamanda dağlık ülkenin kraliçesi de denmiştir. Ana tanrıça olan Ninhursag doğum ile özdeşleştirilmiştir.

5 – İnanna (İştar): İnanna; aşkın, bereketin ve savaşın tanrıçasıdır. Bir gökyüzü kraliçesi olan ve Sümer panteonundaki en mühim parçalardan biri olan İnanna'nın sembolü bir saz demeti olarak bilinir ve kabul edilir.

6 – Nanna – Sin (Sin): Nanna Sin Sümerlerin ay tanrısıdır. Enlil ve Ninlil'in oğlu olarak yeri ve göğü birbirinden ayırır. Gece karanlıkta olduğundan dolayı ay tanrısına yaşam verdiği inanışı yaygındır.

7 – Utu (Şamaş): Utu ya da Akad dilindeki ismiyle Şamaş Sümerlerin güneş tanrısıdır. Aynı zamanda Utu; Adalet, hukuk, kanun gibi konuların da tanrısıdır. Onun sorumluluğu hem yeryüzünde hem de tanrıların aleminde düzeni ve intizamı sağlamaktır.

Sümer Mitolojisi Yaratıkları

Kur: Yunanlıların Typhon'una karşılık gelmektedir. Başından alevler saçar ve gözlerinden ışıklar fışkırır.

Pazuzu: Sümer ve Akadlıların mitolojilerinde rüzgâr cinlerinin kralı olarak bilinir.

Asag: diğer bir ismiyle Azag bir demondur. Canavarımsı bir yaratıktır.

Rabisu: Vampirimsi bir ruh ya da cin olarak betimlenir.

Sümer Mitolojisi Hikayeleri

Sümer Mitolojisi sözlü olarak pek çok hikâye meydana getirmiştir ve bunlar arasında günümüze ulaşanlar da mevcuttur. Bunlar arasında en popüler Mitos, yaratılış mitos'udur. Buna göre başlangıçta yer ile gök tek bir haldeyken tanrılar aracılığıyla yer ile gök birbirinden ayırılmıştır.