Sümük Nasıl Oluşur? Burun Salgısı ve Sümük Neden Oluşur, Nereden Gelir?

Sümük neden oluşur sorusunun çeşitli yanıtları bulunmaktadır. Genellikle grip ve nezle gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış gösteren bir sıvı olarak biliniyor. Burun akıntısı nasıl olur diye düşünürken, pek çok insan sümük görüntüsünden de rahatsız olmaktadır. Sümük oluşumu nasıl olur ya da sümük nereden gelir gibi soruların yanıtını aşağıda bulabilirsiniz. Sümük nasıl oluşur hakkında bilmeniz gereken tüm detayları yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Sümük Nasıl Oluşur?

Sümük; insan vücudunda bulunan mukusun dışarı vurum hali olarak bilinir. Kaynağı mukus zarının yer aldığı akciğerler, burun ve sindirim sistemidir. İnsan vücudu günlük olarak 1 ila 1.5 litre arasında mukus üretmektedir. Vücut sağlığının üzerine yapılan çeşitli araştırmalara göre mukus, motor içerisindeki yağa benzetilir. Tıpkı bir motor yağsız kaldığı zaman fonksiyonlarını yerine getirememesi gibi insan vücudu da mukus üretimi olmadığında bakteri ve mikropları uzaklaştıramaz. Kısacası mukus, bakterileri öldürerek mikropları uzaklaştırır.

Sümüğün içerisinde epitelyum hücreleri, mikroplar, tozlar ve su yer alır. Suyun az ya da çok oluşuna göre sümük akıcı ya da uzayıcı bir yapıya bürünür. Kuruduğunda az çok kalın ve yapışkan bir kabuk halini alan sümük; burun içinin nemli kalmasını sağlayarak, burna gelen toz ve polenleri tutar. Sümük sürekli olarak üretilir ve nu sümüklerin birçoğu da yutulur.