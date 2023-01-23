Sunday Hangi Gün? İngilizce Gün İsimlerinden Sunday Türkçesi Ne, Hangi Gün Demek?

Sunday hangi gün araştırması yapılırken haftanın diğer günleri de öğrenilerek İngilizce kelime haznenizi geliştirebilirsiniz. Sunday den sonra ne gelir sorusu da konu içerisinde öğreneceğiniz konular arasındadır. Sunday hangi gün demek? İngilizce kelimelerin okunuşu öğrenilirken Sunday nasıl okunur sorusu da aklınıza gelecektir. Sunday adı nereden geliyor ve buna benzer merak edilen soruların cevapları yazımızın devamında.

Sunday Hangi Gün?

Sunday, İngilizce günlerden biridir. Sunday, İngilizce karşılığı esasında "güneş günü" anlamına gelen bir kelimedir. Bu da dinlenme günü kabul edilerek "Pazar günü" anlamına gelir. Haftanın 7 günü vardır ve Sunday de bu günlerden biridir. Söz konusu gün, tatil günüdür ve aynı zamanda Hristiyan toplumların da ibadet günü kabul edilmiştir.

Haftanın günleri doğal olarak sadece Pazar günü ile sınırlı değildir. Haftanın diğer günlerinin de İngilizce karşılığı vardır. Haftanın günlerinin İngilizce sıralaması aşağıdaki gibidir.

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday Nasıl Okunur?

Her dil grubunun kendine has özelliği vardır. Bu kapsamda İngilizce de yazıldığı gibi okunmayan bir dildir. Sunday de yazıldığı gibi okunmaz. Sunday, "sandey" şeklinde okunur. İngilizce kelimelerin okunuşunda Latin harflerin Türkçedeki karşılıkları baz alınır. Söz konusu kelimenin okunuşunda da bu ses kurallarına riayet edilerek bir okuma yapılmıştır. İngilizcedeki diğer günlerin okunuşu ise aşağıdaki gibidir.

Sunday: Sandey

Monday: Mandey

Thusday: Tuuzdey

Wednesday: Vednızdey

Thursday: Törzdey

Friday: Fraydey

İngilizcenin önemi bilinerek kelimelerin telaffuz şekline de özel önem verilmesi gerekir. Kelimenin doğru okunuşu hem öğrenmenizi kolaylaştıracak hem de karşıdakinin sizi daha kolay anlamasını sağlayacaktır. Bu nedenle öğrenme programınızı İngilizce dil bilgisi odaklı yapmanızı tavsiye ediyoruz.