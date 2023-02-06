Sünnetullah Ne Demek? Adetullah ve Sünnetullah Nedir, Örnekleri Neler?

Allah (c.c) tüm evreni yaratırken değiştirilmesi mümkün olmayan bazı kurallar koymuştur ve Sünnetullah ne demek sorusu tam da bununla ilgilidir. Sünnetullah nedir diyenler için bu ifade, yeryüzünün, gökyüzünün ve tüm kainatın işleyişini tanımlar. Ne anlama geldiğini öğrenmek isteyenler, Sünnetullah örnekleri neler sorusuna yanıt arar. Bir diğer merak edilen ise Sünnetullah diğer adı nedir sorusudur. Sünnetullah ve Adetullah ne anlama gelir?

Sünnetullah Nedir ve Ne Anlama Gelir?

Allah (c.c), insanları, hayvanları, dünyayı, gezegenleri, yıldızları, galaksileri ve tüm evreni yaratan tek güçtür. Bu, tüm semavî dinlerde böyledir ve Allah tek bir yaratıcı olarak kabul edilir. O, günleri, geceleri, haftaları, ayları, yılları ve zamanı belli bir sistem üzerine kurmuştur ve onun izni olmadan hiçbir insanın bunu değiştirmesi mümkün değildir. Sünnetullah kavramı tam da bununla ilişkilidir. Buna göre, Allah'ın her şeyi belli bir düzenle yarattığı anlamını taşır. Kader de sıklıkla Sünnetullah ile ifadesi ile bağdaştırılır.

Türk Dil Kurumu'nun (TDK) yaptığı Sünnetullah tanımına bakılacak olursa aşağıdaki anlamlara rastlanır.

1.Allah tarafından konulmuş olan yeryüzündeki tüm kurallar, prensipler ve kanunlar.

2.Allah'ın her varlığı belli bir düzen ve uyum içinde yaratması.

Sünnetullah kavramı, genel olarak Allah'ın tasarlamış olduğu plan anlamına gelir. Fizik kanunları ile toplumsal ve tarihsel kanunları açıklamayı ifade eder. Örnek vermek gerekirse, yer kabuğunun hareketleri, yer çekimi, gece ve gündüzün meydana gelmesi, bir yılda dört mevsim yaşanması, Dünyanın hem kendi hem de Güneş etrafında dönmesi, tarihte her olayın neden ve sonuç ilişkisine bağlı olarak ortaya çıkması gibi tüm bunlar Allah'ın koymuş olduğu kurallardır ve başka hiçbir güç tarafından değiştirilmeleri söz konusu değildir. Bu, Sünnetullah olarak ifade edilir. Sünnetullah'ın diğer karşılıkları ise kelimetullah, kavl, fıtrat, halk, hak ve kelimetü rabbik'tir.

Adetullah Ne Anlama Gelir?

"İlahi kurallar" demek olan Adetullah, Sünnetullah'a benzer şekilde Allah'ın yoktan yaratmış olduğu düzeni ve bunun işleyişi anlamına gelir. Allah'ın muhkem kurallarıdır ve bu yasaları ondan başkasının değiştirmesi imkansızdır. Örneğin, ağaçların sonbaharda yaprak dökmesi, ilkbaharda çiçek açması, gündüzden sonra gece, geceden sonra gündüz olması, mevsimlere göre çeşitli hava olaylarının yaşanması, insanlar ile hayvanların doğması ve ölmesi vb. gibi tüm değiştirilemeyen yasalara Adetullah veya Sünnetullah denir. Sadece Allah'ın izni ve mucizesi sayesinde bu yasalarda değişiklik olabilir. Buna örnek olarak, Hz. Musa'nın (as.) Kızıldenizi asası ile ortadan ikiye ayırarak ona inanan sıptî kavmi, Firavun'dan ve askerlerinden kurtarması verilebilir. Burada keramet asada değil, Allah'ın yaratmış olduğu mucizededir. Dünya üzerinde hiçbir kuvvetin denizi ikiye bölmesi mümkün değildir ve doğanın yasalarına yani Adetullah'a aykırıdır. Buradan şu sonuca varmak mümkündür, Allah kendi belirlediği yasalara mahkum değildir ve onları sadece o değiştirebilir.