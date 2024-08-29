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Giriş Tarihi: 29.8.2024 15:48 Son Güncelleme: 29.8.2024 15:48

Sunturas Şelalesi Nerede, Hangi İlçede? Sunturas Şelalesi Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Türkiye, doğal güzellikleriyle dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri kendine çeken, eşsiz bir coğrafyaya sahip bir ülkedir. Anadolu'nun engin topraklarında yer alan zengin ekosistemler, ülkenin dört bir yanında benzersiz manzaralar sunar. Türkiye’nin dağları, gölleri, nehirleri, denizleri ve ormanları; doğanın tüm cömertliğini sergileyen bir tablo gibidir. Sunturas Şelalesi nerede, hangi ilçede, yol tarifi ile nasıl gidilir gibi sorular bu tablodan kaynaklı ortaya çıkmış sorulardandır.

Sunturas Şelalesi Nerede, Hangi İlçede? Sunturas Şelalesi Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Türkiye'nin bu eşsiz doğal zenginlikleri arasında, şelaleler de önemli bir yer tutar. Dağlardan süzülen berrak suların, yüksek kayalıklardan dökülerek oluşturduğu şelaleler, hem görsel bir şölen sunar hem de doğanın gücünü ve huzurunu bir arada hissettirir. Şelalelerin serinletici havası, doğanın içinde huzur bulmak isteyenler için ideal bir ortam sağlar. Sunturas Şelalesi nerede, hangi ilçede, yol tarifi ile nasıl gidilir gibi sorular her turistin bilmesi gereken sorulardandır.

Sunturas Şelalesi Nerede, Hangi İlçede?

Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Çağlarca Mahallesi'nde, etrafı yemyeşil ağaçlarla çevrili olan ve coşkun akan suyuyla ziyaretçilerine doğal güzellik sunan Sunturas Şelalesi, kent merkezinden ve çevre illerden gelen ziyaretçilerin uğrak mekanıdır. Halk arasında Çağlarca Şelalesi olarakta bilinmektedir.

Sunturas Şelalesi Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Şelale, Mersin ilinin Toroslar ilçesinin Çağlarca Mahallesi sınırları içerisinde bulunmaktadır. Şelaleye Gitmek için 2 güzergah bulunuyor;

1.Güzergâh; Mersin Kent Merkezinden Gözne istikametine giderken Aslanköy yol ayrımından devam edilip ulaşabilirsiniz.

2. Güzergâh; Mezitli'den Fındıkpınarı üzerinden Yüksekoluk Köyü istikametinden devam ettiğinizde ulaşabilirsiniz.

Buraya toplu taşımalarla ulaşım neredeyse yoktur. Eğerki bir tur şirketi sizleri götürmeyecekse şahsi aracınızla gelmeniz sizler için en doğrusu olacaktır.

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Sunturas Şelalesi Nerede, Hangi İlçede? Sunturas Şelalesi Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?
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