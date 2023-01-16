Süperego Nedir? Tıpta ve Psikolojide Süperego Baskın Olursa Ne Olur, Kaç Yaşında Oluşur ve Nasıl Gelişir?

Süperego, diğer adıyla üstbenlik anlamına gelen, psikolojiyle alakalı bir kavramdır. Freud eserlerinde, süperego hakkında birçok tanımlamada bulunmuştur. Süperego ne işe yarar, ne demek gibi kavramları merak ediyorsanız aşağıda ayrıntılı açıklamalara ulaşabilirsiniz. Bu kavram genellikle çocuk yaşlarda görülür, korku ve utanç da içerebilir. Süperego, bilinçli ve bilinçsiz olarak da ayrılmaktadır. Bu kavramın kontrol edilemediği kısımlarda olmaktadır. Hadi gelin, süperego nedir adlı yazımızı beraber inceleyelim.

Süperego Nedir?

Süperego (Üst benlik), bir bireyin psikoloji anlamında ki makam olarak, en yüksek derecede olması olarak adlandırılabilir. Süperego, benliğe karşı denetleyici ve yargılayıcı bir şekilde rol almaktadır. Freud 'in tanımlamalarında süperego kavramını, ahlaksal kısıtlamaların temsilcisi olarak görebilir ve okuyabiliriz. Aynı zamanda mükemmel olma yolunda verilen çabaların koruyucusu veya savunucusu olarak tanımlanmıştır. Bilincimiz dışında da kendisini göstermeye devam etmektedir.

Süperego zaman geçtikçe egonun bir parçası olmaya başlayarak değerlemeye ve toplumsallaşmaya evrimleşmektedir. Bu adımların sonunda ortaya çıkan duruma süperego (üst benlik) denilmektedir.

Tıpta ve Psikolojide Süperego Baskın Olursa Ne Olur?

Süperegonun baskın halde olması, bireye utangaç, haklarına sahip çıkamayan ve kendini ifade etmekte zorlanan bir birey haline dönüştürür. Ruhsal yapı olarak, bu saydığımız üç kavramın uyum içinde yaşamlarına devam ettikleri sürece, kişi özgüven sahibi birisi olur. Ve aynı zamanda davranışları da, daha mantıksal bir şekilde ilerler. Böylece diğer insanlarla ilişkilerinde, daha sağlıklı bir kişi olarak yaşamına devam eder.

Süperego Kaç Yaşında Oluşur ve Nasıl Gelişir?

Süperego, genelde çocuklarda görülür. Ve beş veya altı yaşlarında ortaya çıkmaya başlamaktadır.

Çocuklarımız hayata gözlerini açtıklarında bilinç altlarında günah, ayıp veya saygı gibi düşüncelere hakim değillerdir. Haz duygusu, bireylerin yaşamlarını kontrol etmektedir. Bebekler, büyüyüp kendini biraz geliştirdikten sonra, haz duygusuyla karşılaşıp, bu duygu üzerinde gelişim gösterdiklerinde ebeveynleri tarafından uygun olmayan davranışlar sergilediğinde cezayla karşı karşıya kalır.

Küçük bir çocuk, yaramazlık yaptığında ebeveynleri daha önceden cezalandırdığı için, onlar olmasa bile korku duygusuyla bu eylemleri gerçekleştiremez hale gelirler. Otomatik olarak o eylemi yapmaktan vazgeçerler, çünkü anne babası artık kendisidir, başkası olamaz. Anne ve babalar, artık konuyu içselleştirmiş ve küçük çocuğun zihninin bir parçası olmuşlardır. Ebeveynleri artık onu asla terk etmeyecektir, nereye giderse gitsin sürekli onunla olacaktırlar. Süperegonun insan hayatında ki ortaya çıkışı, "suçluluk" duygusu ile gerçekleşir. Yani çocukken karşılaştığımız korku ve utanç duyguları, süperego kavramının gelişiminin belirtileridir. Süperego, bilinçli ve bilinçsiz olarak da ayrılmaktadır. Vicdan ise bilinçli kısımda baş göstermektedir.

Süperego Göstergeleri