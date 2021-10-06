Şüphe eş anlamlısı nedir? Şüphe kelimesinin eş anlamlısı

Şüphe kelimesi eş anlamlı kelimeler listesinde bulunan bir kelimedir. Bir kişinin herhangi bir olay karşısında duyduğu emin olamama duygusuna şüphe denmektedir. İnanmak ile inanmamak arasında kalınan bu duygu olağan olmakla birlikte aynı zamanda riskli bir duygudur. Peki, şüphe kelimesinin eş anlamlısı nedir?

ŞÜPHE KELİMESİNİN ANLAMI

Şüphe kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre anlamı "kuşku" demektir. Şüphe bir olay karşısında duyulan emin olamama duygusudur.

ŞÜPHE KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

TDK'ya göre kuşku anlamına gelen şüphe kelimesinin eş anlamlısı da kuşku olarak kullanılmaktadır.

ŞÜPHE KELİMESİ VE EŞ ANLAMLILARI İLE İLGİLİ CÜMLELER