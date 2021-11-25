Türkçede bulunan ve gün içinde kullanılan pek çok kelimenin anlamı kişiler tarafından açık bir şekilde bilinmez. İkili diyaloglarda ve yazışmalarda kendimizi doğru ifade etmemiz için vazgeçilmez bir araç olan kelimelerin eş anlamlıları da merak edilen konuların arasında yer alır. Anlamı ve eş anlamlısı merak edilen kelimelerden biri de şüphe olarak karşımıza çıkar. İşte Şüphe eş anlamlısı nedir? Şüphe kelimesinin eş anlamlısı hakkında her şey.

Şüphe kelimesinin anlamı

Bir kişinin bir durum ve olayın içinde iken duygularından ya da kararlarından emin olamama durumuna şüphe denir. Şüphe duygusu güvensizliğin ve kararsızlığın sonucu ortaya çıkan bir ifadedir. Şüphe kelimesinin kökeni ise Türkçe değildir. Bu kelime dilimize Arapçadan geçmiştir. Şüphe kelimesinin eş anlamlısı olan kuşku kelimesi ise Türk Dil Kurumu tarafından tanım olarak kullanılmaktadır.

Kuşku kelimesinin eş anlamlısı

Bir kişinin bir durum ve olayın içinde iken duygularından ya da kararlarından emin olamama durumu olarak tanımlanan şüphe kelimesinin iki farklı eş anlamı bulunur. Yazılışları birbirine zıt olan ancak cümle içinde aynı görevi gören kelimler kuşku ve kuruntu kelimeleridir. Bu iki kelime yazı ve konuşma sırasında şüphe kelimesi yerine kolaylıkla kullanılabilir. Bu kelimelerin kullanımı cümle içinde herhangi bir yanlışa ya da anlam bozukluğuna yol açmayacaktır. Kişiler de şüphe kelimesinin eş anlamlılarını kullanarak konuşma ya da yazı dillerinde farklı kelime kullanımı ile daha dikkat çekici cümleler kurabilir.

Kuşku kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Ona yaptıklarından sonra, söylediği her şeye kuşku ile yaklaşıyordu.

Her şeyden kuşku duyan, güvensiz bir insana dönüştü.

Tanıkların ifadelerindeki uyuşmazlıklar olayda kuşkuya neden oldu.

Kuşku kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım