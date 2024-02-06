Gazete ve dergilerde yer alan, farklı biçimlerde olan, bulunması istenen şeyi düşündürerek bulmayı amaçlayan sözcük bulma oyununa bulmaca adı verilir. Bulmacalar pek çok insanın eğlence aracıdır. Hafızayı kuvvetlendirmek için önemli olan bulmacaların, oldukça zor soruları bulunur. Süpürge otu bulmaca cevabı, bulmacada süpürge otu ne demek sorularının yanıtlarını arayan pek çok insanla karşılaşmak bu nedenle olasıdır.

Süpürge Otu Bulmaca Cevabı

Süpürge otu sorusu, bulmacada sıklıkla karşılaşılan sorulardan biri olarak yer alır. Genel anlamına bakıldığında; dağlarda yetişen, yakacak olarak kullanılan ot türü, kokulu süpürge olarak bilinir. Süpürge otunun bulmacadaki cevabı ise harf sayısına göre değişiklik gösterir.

5 Harfli Süpürge Otu Bulmaca Cevabı

Süpürge otunun bulmacadaki cevabı eğer 5 harfli ise 2 seçenek bulunur. Bu seçeneklerden doğru olanı bulmak için ise diğer açılan harflere bakmak gerekir. 5 harfli süpürge otu yanıtları aşağıdaki gibi sıralanır:

Boruk

Erika

6 Harfli Süpürge Otu Bulmaca Cevabı

Bulmacadaki süpürge otunun yanıtı 6 harfli ise cevap aşağıdaki gibi olacaktır: