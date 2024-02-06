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Giriş Tarihi: 6.2.2024 16:09 Son Güncelleme: 6.2.2024 16:09

Süpürge Otu Bulmaca Cevabı - Bulmacada Süpürge Otu Ne Demek?

Günlük hayat içerisinde bulmaca çözmek, pek çok insan için oldukça eğlenceli bir aktivite olarak görülür. Bulmacada çıkan sorular genellikle zorlayıcı olabilir. Özellikle çengel ve kare bulmacalarda çıkan sorular, pek çok kişiyi zorlar. Bu sorulardan biri de şüphesiz süpürge otu sorusudur. Bu nedenle süpürge otu bulmaca cevabı nasıl olduğu, bulmacada süpürge otu ne demek olduğu gibi soruların yanıtları önem taşır.

Süpürge Otu Bulmaca Cevabı - Bulmacada Süpürge Otu Ne Demek?

Gazete ve dergilerde yer alan, farklı biçimlerde olan, bulunması istenen şeyi düşündürerek bulmayı amaçlayan sözcük bulma oyununa bulmaca adı verilir. Bulmacalar pek çok insanın eğlence aracıdır. Hafızayı kuvvetlendirmek için önemli olan bulmacaların, oldukça zor soruları bulunur. Süpürge otu bulmaca cevabı, bulmacada süpürge otu ne demek sorularının yanıtlarını arayan pek çok insanla karşılaşmak bu nedenle olasıdır.

Süpürge Otu Bulmaca Cevabı

Süpürge otu sorusu, bulmacada sıklıkla karşılaşılan sorulardan biri olarak yer alır. Genel anlamına bakıldığında; dağlarda yetişen, yakacak olarak kullanılan ot türü, kokulu süpürge olarak bilinir. Süpürge otunun bulmacadaki cevabı ise harf sayısına göre değişiklik gösterir.

5 Harfli Süpürge Otu Bulmaca Cevabı

Süpürge otunun bulmacadaki cevabı eğer 5 harfli ise 2 seçenek bulunur. Bu seçeneklerden doğru olanı bulmak için ise diğer açılan harflere bakmak gerekir. 5 harfli süpürge otu yanıtları aşağıdaki gibi sıralanır:

  • Boruk

  • Erika

6 Harfli Süpürge Otu Bulmaca Cevabı

Bulmacadaki süpürge otunun yanıtı 6 harfli ise cevap aşağıdaki gibi olacaktır:

  • Kokulu

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Süpürge Otu Bulmaca Cevabı - Bulmacada Süpürge Otu Ne Demek?
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