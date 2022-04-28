Sürat Formülü Hesaplama: Ortalama Sürat Formülü Nedir Ve Nasıl Hesaplanır?

Sürat formülünü; açısal hız ve çizgisel hız gibi terimler ile matematik ve fizik derslerinde görmek mümkündür. Günlük hayatımızda da hız hesaplaması yapmak istediğimiz zaman bu formülleri kullanmamız gerekir. Formülün içeriği ve nasıl uygulandığı, aynı zamanda formül içindeki hangi terimin ne temsil ettiği bilinmelidir. Boyut formülü olarak da bilinen sürat formülü skaler büyüklük ile ifade edilir. Hız denen kavram aynı zamanda objenin sürat kavramının büyüklüğünü tanımlar. Alınan yol, toplam zamana bölünmesi ile sürat sonucu alınmaktadır.

Sürat Formülü

Sürat formülü: Alınan yol: Geçen Zaman üzerinden hesaplanmaktadır. Alınan yol metre ile ifade edilir. Geçen zaman saniye şeklinde kullanılmaktadır. Bu nedenle kısa formül m:s olarak ifade edilir. Burada m metre, s ise saniyedir. Alınan yol kilometre cinsinden ise km olarak ifade ederiz. Zamanı ise saat cinsinden göstermek istersek h birimini kullanmak gerekir. Bu durumda da tekrar km:h şeklinde formüle etmek söz konusu olur.

Anlık hız ise; zaman 0'a yaklaşırken ortalama hıza verilen isimdir. Sürat ve hız boyutlar ve büyüklüğe sahiptir. Aynı zamanda zamana bölünme özellikleri vardır. Sl birim sisteme göre metre: saniyedir. Fakat günümüzde en çok km: s olarak ifade edilir.

Sürat Formülü Nedir?

Sürat formülü nedir sorusunu net bir şekilde algılamak için sizlere örnek verebiliriz. Bir bisiklet 1500 metrelik yolu, 100 saniyede tamamlıyorsa, bunun sürat hesaplaması şu şekilde yapılmaktadır;

Burada 1500 metre alınan yolu ifade eder.

100 saniye ise geçen zamandır.

Sürat formülü: alınan yol: geçen zaman olduğu için

Bisikletin sürat hesaplaması 1500:100: 15 m:s olarak hesaplanır.

Tüm bunların yanında ortalama hız negatif olabilir mi sorusu da çok fazla merak edilmektedir. Sürat birimi m:S olduğu ortalama hızın bir yönü vardır fakat ortalama süratin bir yönü bulunmaz.