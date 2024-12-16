Surat Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Surat Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle Örnekleri

Bir dilde eş anlamlı sözcüklerin bulunması hem diğer dillerle etkileşimini gösteren bir etken hem de o dilin zengin ifade gücünün kanıtıdır. Örneğin surat kelimesinin eş anlamlısı nedir diye sorulduğunda Arapçadan dilimize geçen bu sözcüğün birden fazla karşılığı bulunduğu netleşecektir. Surat kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük ve cümle örnekleri kelime hazinemizin derinliğinin anlaşılması için iyi bir emsal teşkil edecektir.

Surat Kelimesinin Eş Anlamlıları

Türkçede günlük dilde ve yazı dilinde sıkça kullanılan "surat" kelimesi Arapça kökenli bir sözcük olup Arapça "sûrat" ya da "sûre" kelimelerinden türemiştir. "Yüz, çehre" anlamlarını taşıyan bu kelime zamanla Türkçeye geçmiş ve yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Surat sözcüğü dilimize geçerken orijinal anlamını korumuştur.

Surat kelimesinin Türkçe söz varlığında birden fazla eş anlamlısı bulunur. Bu kelimeler yüz, sima, çehredir. Surat kelimesinin yakın anlamlısı olarak da endam kelimesi kullanılabilir.

1. Yüz

Türkçe kökenli bir sözcük olan "yüz" kelimesi surat sözcüğünün en yaygın eş anlamlısı olarak kullanılır. Yüz, insanın çehresini ve mizaç olarak dışa yansıyan ifadelerini tanımlar.

Örnek Cümleler:

Gülümsemesi yüzünü daha da güzelleştiriyordu.

Yüzünde beliren hüzün, herkesin dikkatini çekti.

2. Sima

"Sima" kelimesi, Arapça kökenlidir ve "yüz, çehre" anlamında kullanılır. Bu kelime genellikle edebi ve resmi metinlerde tercih edilir.

Örnek Cümleler:

Onun zarif siması herkesi etkiledi.

Siması, hafızalardan asla silinmeyecek kadar unutulmazdı.

3. Çehre

"Çehre" de Arapça kökenli bir kelime olup yüz ve surat anlamında kullanılır. Daha şairane ve etkileyici bir ifade oluşturmak için surat sözcüğü yerine bu kelime tercih edilir.

Örnek Cümleler:

Çehresi mutlulukla parıldıyordu.

Güzel çehresiyle herkesin beğenisini kazandı.

4. Suret

Yine Arapça kökenli olan "suret" kelimesi ve yüz ve surat anlamının yanında "görünüm" ve "imaj" anlamlarını da taşır. Farklı anlam katmanları bulunan bu kelimeye edebi dilde sıkça rastlanır.

Örnek Cümleler:

Suretinde bir huzur görülüyordu.

Onun sureti eski tablolara benziyordu.

5. Endam

"Endam" kelimesi Farsça kökenlidir ve genel anlamda "vücut duruşu" ya da "görünüm" anlamlarına gelir. Ancak edebi kullanımda "yüz" ya da "çehre" sözcüklerini de kapsayan bir dış görünüm anlamında kullanıldığından surat sözcüğü ile yakın anlamlı olduğu söylenebilir.

Örnek Cümleler: